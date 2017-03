Nye synsregler giver mere papirarbejde

DI TRANSPORT:

Tirsdag 28. marts 2017 kl: 13:50

Af: Redaktionen Det er konsekvenserne af nye EU-regler, som Færdselsstyrelsen i øjeblikket er ved at implementere i Danmark. Hos brancheorganisationen DI Transport kalder man reglerne for umoderne.



- Der er tale om levn fra gamle dage, at chaufføren skal medbringe en stor mappe med oplysninger. Det øger de administrative omkostninger og derfor bør reglerne laves om, siger chefkonsulent i DI Transport Rune Noack.







DI Transport håber på en lempelig implementering i Danmark, og peger på, at direktivet giver mulighed for at tillade elektronisk bevis.





- Politiet kan slå alle oplysninger på danske køretøjer op elektronisk, så der er ingen grund til stille krav om at medbringe en dansk synsrapport ved kørsel i Danmark, siger Rune Noack.





DI Transport vil tage sagen op med Færdselsstyrelsen og EU-Kommissionen.







