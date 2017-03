Irsk chauffør havde pillet ved fartbegrænseren

Tirsdag 28. marts 2017 kl: 12:59

Af: Redaktionen En teknisk undersøgelse af lastbilen viste, at chaufføren benyttede sig af en form for dobbelt manipulation - dels kunne lastbilen ad lige vej køre med næsten 100 km/t, fordi der var pillet ved lastbilens fartbegrænser, dels var der pillet ved ved lastbilens tachografen, der blandt andet registrerer, hastighed, køre- og hviletider.Forseelserne kostede chaufføren og hans irske vognmand en bøde på omkring 30.000 kroner. Derudover fik chaufføren en seks måneders ubetinget førerretsfrakendelse i Danmark.Lastbilen blev efterfølgende eskorteret hen på et værksted, hvor den skulle gøres lovlig, inden den fik lov til at køre igen. Den regning kommer også til at ligge hos vognmanden, som i første omgang betalte bøden på stedet.