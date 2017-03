Bil-forhandler i Toftlund lukker uden penge

Tirsdag 28. marts 2017 kl: 11:36

Af: Jesper Christensen Ifølge Statstidende drejer det sig om konkursboet efter virksomheden Locadan ApS, CVR-nr. 35413448, der havde adresse i Brundtlandsparken i Toftlund.Den afsluttende skiftesamling finder sted i Skifteretten i Sønderborg, Stationsvej i Sønderborg, mandag 24. april klokken 9.45, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens paragraf 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Boet afsluttes dog ikke, hvis en fordringshaver senest på afsluttende skiftesamling stiller sikkerhed for yderligere omkostninger ved boets behandling.Locadan ApS, CVR-nr. 35413448, der tidligere har heddet Kiki Danmark ApS og Goldstar Danmark ApS, kom ud af det eneste afsluttede regnskabsår opgjort 31. december 2014 med et underskud på 80.000 kroner førs skat. Egenkapitalen var på 20.000 kroner, mens balancen var på 520.000 kroner.