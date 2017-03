Den nationale vejgodstransport vokser

STATISTIK:

Mandag 27. marts 2017 kl: 14:02

Stor stigning i firmakørsel



Af: Jesper Christensen I hele 2016 blev de danske lastbilers transportarbejde samlet 4 procent større end året før.Væksten er ifølge den seneste statistik fra Danmarks Statistik udelukkende sket i den nationale transport, som er steget 5 procent.Inden for den international kørsel har de danske lastbiler dog fastholdt samme niveau for 2016, som de havde i 2015.Danmarks Statistik peger på, at det er sket efter en periode med faldende international kørsel siden 2012.I den nationale transport steg transportarbejdet både hos virksomheder, der kører med gods for fremmed regning og hos virksomheder, der kører med eget gods. Firmakørslen udgjorde i 2016 14 procent af den samlede nationale kørsel.





I forhold til 2015 steg firmakørslen 13 procent, mens vognmandskørsel steg 4 procent.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.