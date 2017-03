Landtransportbranchen er på vej med en markant digital udvikling

ERHVERVSORGANISATION:

Fredag 24. marts 2017 kl: 17:29

Danske vognmænd er bannerførere i Europa



Gode tegn fra de mellemstore virksomheder

Danmark kan tage global førerposition

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Efter Dansk Erhvervs vurdering viser udstillerne på Transport 2017 et helt andet billede af et fremsynet erhverv. Arrangørerne melder om 30 procent flere udstillere med rene it-produkter end på sidste messe og klart flere produkter, hvor it er integreret. Brancheorganisationerne DTL, Dansk Industri, ITD og Dansk Erhverv forventer alle en afgørende digital udvikling på transportområdet i de kommende år.Ifølge producenterne, der udstiller på messen, er der ikke tvivl om, at transportbranchen har, hvad der skal til for at gennemgår en digital udvikling.- Danske og hollandske vognmænd har altid været først i Europas transportbranche til at tage ny teknologi til sig. Konkurrencen er skærpet, og danske vognmænd har brug for at øge produktiviteten. Hvis de får tilbudt digitale løsninger, der kan hjælpe dem med det, så bruger de dem, siger Anton Freiesleben, der er salgsdirektør for Scania og har over 25 års erfaring fra transportbranchen.Blandt Transport 2017’s it-udstillere af flådestyringsværktøjer, der viser bilernes aktuelle position og kørselsmønster, melder man også om øget interesse for digitale produkter. Flådestyringsredskaber er traditionelt den type it-løsninger, som vognmænd først tager til sig. De giver overblik over bilernes aktuelle position samt oplysninger om den enkelte chaufførs og køretøjs kørselsmønster.- Transportbranchen har måske været lidt sen til at tage it til sig, men vi kan mærke, at det virkelig rykker lige nu og ikke kun hos de store virksomheder. Rigtig mange mellemstore vognmandsforretninger henvender sig også til os, fordi de ønsker mere viden om flådens brændstofforbrug og kørselsadfærd, siger Morten Saxenborg, der er salgskonsulent hos it-virksomheden r2p Tracking i Viborg.Udviklingen glæder Dansk Erhvervs fagchef for transport og infrastruktur, Jesper Højte Stenbæk. Set i et større perspektiv, mener han, at transportbranchen med opbakning fra dansk lovgivning lige nu har potentialet til at blive globalt forsøgscentrum for ny transportteknologi.Som eksempler på allerede eksisterende projekter af høj international klasse, nævner han dronetestcentret ved Odense, det nationale forsøg med modulvogntog på det statslige vejnet, Vesthimmerlands Kommune, der sandsynligvis snart tester førerløse busser, og fragtlogistikprojektet DiRECTLY under Aalborg Universitet, der vil sikre, at langt færre lastbiler kører halvtomme rundt på Europas veje.- Danmarks velfungerende teknologi og fleksible lovgivning er grundlag for flere af disse projekter, men vi kan ikke hvile på laurbærrene. Med den rette politiske opbakning kan vi tiltrække store internationale virksomheder, der sandsynligvis etablerer afdelinger i landet, når først de er her, siger Jesper Højte Stenbæk.Han tilføjer, at hvis Danmark udvikler sig til et globalt forsøgscentrum for ny transportteknologi, gavner det transportbranchens konkurrenceevne. Eksempelvis kan danske vognmænd længe før deres internationale konkurrenter få viden om, hvilke nye transportteknologier der er mest stabile i drift og dermed mest fornuftige at investere i.