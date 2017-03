Transportvirksomhed i Aalborg kan demonstrere en ny bil

Onsdag 22. marts 2017 kl: 20:39

Af: Redaktionen Henrik Olsen havde en ti år gammel Scania R 500-bogietrækker, der var ved at blive træt, så efter en overbevisende prøvekørsel af den nye Scania R 450 var han sikker på, at der skulle en ny bil til.





Henrik Olsen kører med sin egen tre-akslede gardintrailer, der blandt andet læsses med jernvarer, byggematerialer, cement og andet stykgods. Som én-bilsvognmand skal Henrik Olsen selv betale dieselolien, og med stort set samme drejningsmoment i den nye R 450’er som i den gamle R 500 oplever han lige så god trækkraft i den nye som i den gamle Scania.







- Mine læs varierer meget - fra nogle få ton og op til 30 ton, og her overbeviser den nye bil med et meget lavt brændstofforbrug uanset læs, siger Henrik Olsen.

Han kører mindst 500 meter længere på literen i den nye Scania R 450 Euro 6, end han gjorde i sin gamle og trofaste V8’er Euro 3. Ved knap 100.000 km om året svarer det til en årlig besparelse på over 5.000 liter diesel.







- Det er ikke svært at regne ud, hvad det betyder på bundlinjen. Jeg vil hellere have en fed tegnebog end en fed V8-lyd fra udstødningen, siger vognmanden.







Ud over den markant bedre brændstoføkonomi sætter Henrik Olsen også stor pris på køreegenskaber og komfort i den nye bil. Som glasur på kagen har Henrik Olsen tegnet en seks-årig serviceaftale med udvidet drivlinegaranti, som både giver økonomisk tryghed og overblik, og som bidrager til en endnu bedre nattesøvn - men ikke for længe. Henrik Olsen nyder nemlig at stå op hver morgen og køre på arbejde i sin nye R 450.







