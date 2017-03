Iveco har dansk premiere med to busser

Tirsdag 21. marts 2017 kl: 13:42

Turistbus

Regionalbus

Bybus



Daily i bus-udgaverne leveres med tre typer motorer: Diesel (150 eller 180 hk)

CNG (140 hk)

Elmotor (80 kW).

Hvis man vil ud at prøve en Daily-bus, holder der en komplet Daily Tourys minibus udstyret med 8-trins automatiske Hi-Matic gearkasse for enden af hall H.





















© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den nye Iveco Evadys er målrettet regionale og fjernbusruter, shuttle-kørsel og mellemlang turistkørsel.Gulvhøjden i Iveco Evadys er 1.114 mm over jorden, hvor Crossway intercity bus ligger på 860 mm og HD Magelys ligger på 1.400 mm.Iveco Evadys har plads til tre kubikmeter mere bagage end Crossway.Iveco Evadys ligger midt imellem Iveco Crossway og den deciderede Iveco Magelys-turistbus og fuldender udvalget af store busser fra Iveco.Daily Minibus med VBI indretning og udstyret med Hi-Matic automatgearkasse er udviklet til at levere maksimal ydelse med lave driftsomkostninger.Den seneste generation af Daily fås fra fabrikken i to bus-versioner - Tourys og Line - der imødekommer kravene på tre forskellige områder: