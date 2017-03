EU’s indre marked har givet Danmark en økonomisk gevinst på 100 milliarder kroner

RAPPORT FRA ERHVERVSMINISTERIET:

Mandag 6. marts 2017 kl: 12:34

Af: Redaktionen - Denne her rapport understreger, at ved at være en del af EU's indre marked, stiller vi vores virksomheder bedre og gør vores borgere rigere. Vi har derfor en fælles opgave i at sikre, at det indre marked også fremadrettet er velfungerende og attraktivt, så vi alle sammen kan nyde godt af gevinsterne ved at handle med hinanden, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og fortsætter:- Dansk økonomi er stærkt afhængig af, at vi kan afsætte vores varer og services i EU’s indre marked. Danske virksomheder har adgang til 500 millioner forbrugere på samme vilkår som på det danske marked, og det er godt for væksten og for at skabe arbejdspladser. Derfor har vi brug for det indre marked og for at fastholde det samarbejde, der har givet os så mange gevinster.Ifølge rapporten var 578.000 danske arbejdspladser i 2014 direkte knyttet til eksporten af varer og services til andre lande i EU’s indre marked. Det svarer til knap 21 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark.Højbjerre Brauer Schultz har udarbejdet analysen for Erhvervsstyrelsen med henblik på at undersøge den økonomiske betydning af det indre marked for Danmark. Analysen består af henholdsvis en kortlægning af de økonomiske aktiviteter i Danmark, som er relateret til det indre marked, en kvantificering af det indre markeds betydning for beskæftigelse og værdiskabelse i Danmark, samt en kontrafaktisk analyse, der estimerer hvordan dansk økonomi ville have set ud, hvis Danmark ikke var en del af det indre marked, men alene baserede sig på frihandelsaftaler.Interesserede kan se rapporten