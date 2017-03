Iveco vinder to ud af de tre nye priser om bæredygtige køretøjer

Onsdag 1. marts 2017 kl: 11:48

Af: Jesper Christensen Prisen blev uddelt i tre kategorier - sættevognstrækkere, distributionskøretøjer og varebiler - hvor deltagerne var repræsenteret ved nye produkter fremstillet af forskellige producenter i løbet af 2016, som er i produktion og kan bestilles, og som repræsenterer et fremskridt, hvad bæredygtighed angår. Priserne blev uddelt ud fra et bæredygtigheds- og effektivitetskoncept, der ikke blot indebærer en reduktion af forurenende udstødningsgasser, men også giver mulighed for at sænke risikotærsklen for både chauffører og trafikanter ved at skabe mere afslappet kørsel, mindske transportens indvirkning på befolkningen og indføre en produktionscyklus baseret på bæredygtighed fra start til slut med genanvendelighed af udtjente dele".Bag priserne stod det italienske tidsskrift Vado e Torno (Kan oversættes med jeg går og kommer tilbage). Priserne blev uddelt under transport- og logistikmessen Transpotec 2017, der fandt sted i Verona i dagene 22. og 25. februar.