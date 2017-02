Abildskou bliver den første

Tirsdag 28. februar 2017 kl: 11:04

Tyske FlixBus, der blev etableret i 2013, tilbyder i dag 120.000 daglige forbindelser til 1.000 destinationer i form af både nationale og internationale busruter. Ruterne har omkring 40 millioner rejsende årligt

FlixBus’ forretningsmodel med fokus på teknologi og samarbejde med lokale SMV’er har revolutioneret det europæiske rejsemarked

FlixBus har i samarbejde med en tysk buspartner det seneste år tilbudt direkte forbindelser fra København, Odense og Kolding til destinationer i Tyskland og Holland

Abildskou A/S har opbygget et netværk af fjernbusruter med 30 destinationer i Danmark og med ruter til Hamburg og Berlin

Fra april bliver Abildskou’s tjenester tilgængelig på FlixBus’ hjemmeside www.FlixBus.dk og i FlixBus appen.

Af: Redaktionen Busselskabet Abildskou bliver den første FlixBus-parter i Danmark. Det familie-ejede busselskab i Aarhus, der blev startet af direktør Jess Abildskous forældre, kører ind i det internationale SMV-partnernetværk hos FlixBus, der er en af Europa’s ledende udbyder af mobilitet - hurtig og effektiv transport med moderne busser.Jess Abildskou og Jochen Engert, der er FlixBus’ grundlægger og administrerende direktør, bekendtgør sammen detaljer om deres nye samarbejde og den fælles strategi for det danske fjernbusmarked.- Vi er svært begejstret over at kunne meddele, at Abildskou nu er en del af den grønne FlixBus flåde. Fra april vil vores danske kunder drage fordel af en nem og moderne bookingsproces, og integration i Europas største busnetværk. Vi ser frem til at arbejde sammen med FlixBus i et moderne partnerskab, og sammen nå ud til endnu flere kunder med vores tilbud af kvalitetsrejser i fjernbus, siger Jess Abildskou.Jochen Engert fremhæver, at samarbejdsaftalen gør Abildskou til FlixBus’ første buspartner i Danmark.- Vi ser frem til at samarbejde med et stærkt hold, og til at drage gensidig fordel af Abildksou’s over 50 års erfaring på det danske mobilitetsmarked. Abildskou’s høje service og kvalitet passer perfekt til vores grønne netværk. Ved udgangen af dette forår vil de første grønne Abildskou busser ramme vejen. I april lancerer vi også helt nye grænseoverskridende ruter til Tyskland, Sverige, Norge og Benelux. Sammen ønsker vi at etablere det bedste tilbud for rejsende i Danmark, siger Jochen Engert.