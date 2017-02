Politisk handlekraft er en mangelvare

DEBAT:

Fredag 24. februar 2017 kl: 12:23

Det er desværre ikke nyt, at der kører flere og flere billige udenlandske chauffører rundt i dansk-registrerede lastbiler. Derfor mener FDL, at tiden er inde til, at der en gang for alle, gøres et ærligt forsøg på at rydde op i junglen af ulovligheder, social dumping og unfair konkurrence.



Alle taler om problemerne, og politikerne står nu nærmest i kø for at fortælle, at kampen mod uligheden og social dumping skal skærpes. Men hvornår sker der noget reelt? Det spørgsmål kan man vist roligt stille til både politikerne, politiet og organisationer som 3F, Danske Speditører, ITD og ATL.



Når en ikke herboende EU-borger ansættes i en dansk registreret virksomhed, skal denne EU-borgers ansættelse registreres hos Sikringsstyrelsen i Danmark, med en co-postadresse i Danmark, siger FDL´s kontorleder, Jens Groot, og fortsætter: Det udløser så et fiktivt CPR-nr., som skal bruges ved indberetning af indbetalt skat. Det er vigtigt at understrege, at al løn optjent i Danmark, er skattepligtigt i Danmark, og at løn, der er optjent uden for Danmark, naturligvis er skattefrit i Danmark. Skat skal bruge det fiktive CPR-nr. til at kontrollere registreringerne omkring indbetaling af chaufførens skat.



Der udstedes også dansk sygesikringsbevis, om nødvendigt et EU-sygesikringsbevis til den ansatte, som gennem sin ansættelse, skal være sikret på lige fod med en dansk statsborger. Men problemet er bare, at når Tungvognskontrollen i en vejside-kontrol, møder et sådant bemandet køretøj, får betjentene ofte udleveret et dansk CPR-nr. og en dansk co-postadresse. Det kan betjentene desværre ikke rigtigt bruge til noget, for det er kun Skat, som kan se om der overhovedet indbetales skat, eller lønnen er bygget op omkring en lille løn plus høje skattefrie diæter.



En månedsløn på 2.000 kroner skattefrie diæter for 20 dage á 464 kroner giver 9.280 kroner, og så er brutto lønomkostningen for den danske vognmand på 11.280 kroner. Men efter FDL’s opfattelse skal der strammes voldsomt op på kravet om en tilstedeværende dokumentation i lastbilen, når tungvognspolitiet foretager vejsidekontrol. Der bør være papir på alt, men det er stadigt ikke et konkret krav, at alle papirer, inkl. papir på chaufføren, skal forefindes i lastbilen, så betjentene kan kontrollere, om alt nu også er i orden. Som det er nu, skal man blot kunne fremskaffe papirerne inden for en rimelig tid. Der er desværre nogle herhjemme, som helt bevidst arbejder på at vanskeliggøre en effektiv vejsidekontrol, og det må politikerne tage ansvaret for. Det er nu, de fine ord skal følges op af handling, mener man i FDL.



Af: Redaktionen FDL Skriver: