Distributionsbil har en drone med på taget

Onsdag 22. februar 2017 kl: 12:13

Af: Redaktionen UPS oplyser, at selskabet i samarbejde med Workhorse Group, mandag har gennemført en vellykket test af en drone, som blev opsendt fra taget af en UPS-bil og på egen hånd leverer en pakke til et hjem og vendte tilbage til køretøjet, mens chaufføren fortsatte med separate leveringer langs ruten. Testen blev gennemført i Tampa i Florida med en drone bygget af Workhorse Group og en el-hybrid fra UPS.- Denne test er anderledes end noget andet, vi hidtil har lavet med droner. Den har implikationer for fremtidige leveringer, særligt på lokationer på landet, hvor vores bil ofte skal køre mange kilometer for at foretage en enkelt levering, siger Mark Wallace, der er senior-vicedirektør for global tilrettelæggelse og bæredygtighed hos UPS.- Forestil dig en trekantsformet leveringsrute med mange kilometers vej mellem stoppene. Ved at sende en drone fra pakkebilen for at foretage bare én af de leveringer kan man reducere de omkostningstunge ekstra kilometer. Det vil styrke effektiviteten i vores netværk og samtidig nedbringe vores udledning, siger han videre.





Med Orion, som er UPS’s ”On-Road Integrated Optimization Navigation” software til vejnavigation, vil en reduktion på 1,6 kilometer pr. chauffør om dagen over ét år kan spare UPS op til 350 millioner kroner. UPS har omkring 102.000 chauffører på vejene hver dag. Landlige leveringsruter er de dyreste at betjene på grund af den tid og de udgifter, der er nødvendige for at gennemføre hver levering. Under denne test udførte dronen én levering, mens chaufføren fortsatte ned ad vejen og udførte en anden. UPS forestiller sig, at det er en mulig rolle til droner for fremtiden.





- Chaufførerne er vores firmas ansigt udadtil, og det ændrer sig ikke, siger Mark Wallace.





- Det spændende er dronernes potentiale i forhold til at hjælpe vores chauffører på forskellige adresser i løbet af deres ruter, så de kan spare tid og imødekomme de stigende krav til kundeservice fra væksten i e-handel.





Dronen, som blev brugt i mandagens tekst, var et Workhorse HorseFly UAV Delivery-system. Den er en højeffektiv, oktokopter-leveringsdrone, som er fuldt integreret med Workhorse’s udvalg af elektriske/hybride distributionsbiler. Dronen går i dok på taget af bilen. Et bur, som hænger under dronen, går igennem en luge ind i lastvognen. Inde i bilen laster en UPS-chauffør en pakke i buret og trykker på en knap på en touch-skærm, hvilket sender dronen af sted på en forudindstillet, selvstændig rute til en adresse. Den batteridrevne HorseFly-drone lader op, mens den er i dok. Den har en flyvetid på 30 minutter og kan flyve med en pakke på op til 4,5 kilo.







- Det er skønt at se teknologien anvendt på en så praktisk måde, siger Stephen Burns, der er grundlægger og administrerende direktør af Workhorse.





- Dronen er fuldt ud selvflyvende. Den kræver ikke en pilot. Så chaufføren har frie hænder til at foretage andre leveringer, mens dronen er væk, siger han.





UPS har i flere år testet automatisering og robotteknologi, herunder droner. I september gennemførte UPS en øvelseslevering af akut nødvendig medicin fra Beverly, Massachusetts til en ø 4,8 km ud for den atlantiske kyst. UPS bruger også droner i stort omfang til at levere humanitær nødhjælp i samarbejde med tredjepartsorganisationer i form af livsreddende blod og vacciner til svært tilgængelige lokaliteter i Rwanda. UPS bruger også droner til at tjekke lagerbeholdning på høje opbevaringshylder i sine lagerbygninger.







I modsætning til alle tidligere tests viser UPS’ seneste dronetest, hvordan droner kan hjælpe med at foretage ikke-hastende leveringer i beboelsesområder som del af den daglige drift.







Sidste år udsendte FAA (U.S. Federal Aviation Administration) regler for små, ubemandede luftfartøjer, som tillader visse kommercielle anvendelser af droner og har banet vejen for fremtidige, større anvendelser. UPS var en af de 35 udvalgte fra tværsnittet af interessenter, som var del af FAA’s dronerådgivningskomité. Komitéen skal rådgive FAA i forhold til vigtige spørgsmål om integrering af droner, hvilket i sidste ende skal føre til sikker anvendelse af droner inden for NAS (National Air Space System).





Om Workhorse Group Inc.

Workhorse Group, Inc. er en amerikansk-baseret producent af mellemtunge, EPA-godkendte batterielektriske distributionskøretøjer og fuldt integrerede, lastvognsopsendte, FAA-kompatible UAS (unmanned aerial systems)-leveringsdroner. Workhorse’s køretøjer er solgt til de største flåder i USA og Canada for brug ved levering på de sidste kilometer frem til modtagerne og tilsvarende opgaver.















