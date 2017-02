Dansk rederi får bygget skibe i Flensburg

Mandag 20. februar 2017 kl: 12:54

Af: Redaktionen En af værftsarbejderne gav efterfølgende gudmoder Lillie Valeur den mønt, som skibets køl i henhold til tysk tradition var lagt på.Det 210 meter lange skib er det første af to søsterskibe fra Flensborg - og det også det første DFDS’ flådefornyelsesprogram. Det omfatter indtil videre de to skibe fra Flensborg samt de to store ro/ro-skibe, der leveres fra Jinling-værftet i Kina i 2019.Gardenia Seaways vil blive færdigbygget ved kajen i Flensborg, hvor skibet vil få påsat den overbygning, der er ankommet på pram fra Polen, samt blive færdigmonteret med udstyr, rørarbejder, elektronik, indretning, møbler med videre.Gardenia Seaways forventes leveret til DFDS i maj og indsat på ruten mellem Rotterdam i Holland og Immingham i England. Skibet, der får plads til 262 trailere, vil ifølge DFDS blive værdsat af de mange kunder, der efterspørger ekstra kapacitet.Interesserede kan nedenfor se en film fra fredagens begivenhed.









