Logistikfirma bestiller 610 nye diesel- og gasdrevne lastbiler

Torsdag 16. februar 2017 kl: 15:05

Af: Redaktionen Aftalen er en af de største i Europa til dato, når det gælder levering af Iveco’s seneste generation af Stralis i de mest avancerede versioner, hvad angår lavt brændstofforbrug og miljømæssig bæredygtighed.Leverancen vil bestå af fire forskellige typer tunge lastbiler til at dække den brede palette af transportopgaver inden for de forskellige sektorer, hvor Lannutti-gruppen opererer. Modellerne, der skal leveres, er fra Stralis XP-serien med dieselmotorer og fra Stralis NP-serien med gasmotorer.De New Stralis XP-modeltyper, der er en del af leverancen, er alle udstyret med Iveco Cursor 11-motorer, udviklet og produceret af CNH Industrials datterselskab FPT Industrial. Cursor 11-motorerne yder fra 460 til 480 hk. Lannutti-gruppen valgte modellerne på grund af deres lave brændstofforbrug og store nyttelasten. De gasdrevne New Stralis NP-modeller, der også er med i leverancen, er udstyret med Iveco Cursor 9-motor fra FPT Industrial. De har en dobbelt LNG-tank til flydende naturgas, hvilket giver lastbilerne en rækkevidde på op til 1.500 km.Lannutti-gruppen blev etableret for over 50 år siden og har i dag aktiviteter i syv europæiske lande: Belgien, Tjekkiet, Frankrig, Italien, Luxembourg, Rumænien og Spanien - med hovedsæde i Cuneo i Italien.