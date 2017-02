Pakkedistributør investerer i netværk og sender pakkerne hurtigere frem

Torsdag 16. februar 2017 kl: 14:44

Af: Redaktionen - Virksomheder i Danmark har brug for at kunne stole på, at deres kunder modtager ordrer til tiden, det rigtige sted og til den rette pris. For at hjælpe firmaerne med dette har vi reduceret forsendelsestiden for vores mest økonomivenlige tjeneste med op til 24 timer, siger Frank Jørgensen, der er landechef for UPS Danmark.De seneste forbedringer af UPS’ mest økonomivenlige landbaserede forsendelse - UPS Standard - er en del af UPS’ investering på to milliarder dollar i det europæiske netværk og infrastruktur fra 2014 til 2019. UPS har allerede færdiggjort en tredjedel af netværksudvidelsen og det nydesignede program med nye faciliteter i Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Holland, Polen, Sverige og England.



I februar 2015 åbnede UPS et nyt logistikcenter i Vejle. Centeret, der servicerer kunderne fra den tyske grænse i syd, Horsens/Holstebro-området i nord og Fyn i øst, forbinder dermed den vestlige del af Danmark med UPS’ globale logistik netværk og hjælper danske firmaer med at nå kunder i over 220 lande.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.