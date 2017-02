Firma i Kastrup ruller sig ud med ny lastbil og kran

Torsdag 16. februar 2017 kl: 12:24

Af: Redaktionen Bilen er blandt andet udrustet med en udsynspakke med Xenon-forlygter, hjørnebelysning og komfort til chaufføren i form af regnsensor og automatisk skift mellem kørelys og nærlys. Der er også ”My Truck” løsning men, så udstyr som motorvarmer kan kontrolleres/fjernbetjenes via en smart telefon.Kranen er en 130 tm FASSI F1350RA.2.28 med otte hydrauliske udskud og en seks tons fly-jib med seks hydrauliske udskud. Dertil har den tre manuelle arme i jib’er, der sikrer en lodret rækkevidde på 41 meter.Kranen er endvidere forsynet med en to tons spil og kan pakkes sammen med spil/wire. Kranen er bygget på en speciel ”Low Profile Base”, hvor støttebenene er flyttet frem foran kranen. Hermed sikres bedre stabilitet frem foran førerhuset, og at køretøjets højde bliver så lav som muligt.Fassi har stået for kranopbygningen, Lavmands for ladopbygningen, og bilen er leveret og klargjort hos Volvo Truck Center i Taastrup.