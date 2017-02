Ordre på militærlastbiler til det danske forsvar er forsinket...

MENS VI VENTER PÅ FORSVARETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE:

Rheinmetall/MANs tilbud på køretøjer til det danske forsvar omfatter en blanding af ”militariserede” civile lastbiler og HX-serien, der er specielt udviklet til militært brug. Foto: transportnyhederne.dk.









Der var fem, fire, tre og nu kun to

Inden konkurrencen for alvor var kommet i gang, trak Oshkosh sig fra feltet, og så var der fire tilbage. De fire stillede i foråret 2016 et antal testkøretøjer til rådighed for forsvaret, men efter hårde testkørsler og omfattende evaluering i foråret og forsommeren trak også Mercedes-Benz sig. Så var der tre tilbage, og de skulle i starten af november aflevere deres uigenkaldeligt sidste tilbud (Best And Final Offer, BAFO) til FMI. Både Scania og Rheinmetall/MAN afleverede flere tusinde siders tilbud inklusiv bilag, men en uge efter deadline stod det uden yderligere forklaring klart, at Iveco havde undladt at aflevere et tilbud. Inden udgangen af 2016 var der således kun to potentielle leverandører tilbage - Scania og MAN.





Ifølge den oprindelige plan skulle vinderen af kontrakten til en anslået værdi af 1,5-2,0 milliarder kroner findes i september sidste år og den endelige kontakt underskrives kort tid derefter. Nu skriver vi februar 2017, og hverken Scania eller MAN ved endnu, om de er købt eller solgt. Transportnyhederne.dk har spurgt FMI, hvornår de to lastbilproducenter - og offentligheden - får at vide, hvilke lastbiler de danske soldater skal køre i og med de kommende mange år:





Afsluttende fase

- Forsvarets udbud på lastbiler er i sin afsluttende fase, hvorfor det af hensyn til ligebehandling af tilbudsgiverne er begrænset, hvor meget information der kan gives på nuværende tidspunkt, siger FMI’s pressechef René Gyldensten til transportnyhederne.dk.











Af: Mikael Friis Indkøbet af de mange lastbiler sker gennem Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Efter en lang præ-kvalifikationsrunde omfattede feltet fem konkurrenter; amerikanske Oshkosh, italienske Iveco, tyske Mercedes-Benz og Rheinmetall/MAN samt svenske Scania.











- Forsvarets samlede logistikkoncept er i rivende udvikling. Gennem fokus på modularisering og standardisering er det målet at reducere den samlede flåde af lastbiler signifikant samtidig med, at udnyttelsesgraden øges, tilføjer René Gyldensten.





Ifølge kilder med indsigt i forsvarsindkøb, som transportnyhederne.dk har talt med, kan ”afsluttende fase” sagtens betyder tre måneder, hvorved Scania og MAN holdes på pinebænken frem til midt i andet kvartal 2017. Og pressechefens sidste bemærkning om ”at reducere den samlede flåde af lastbiler” kan klart tolkes i retning af, at den kommende lastbilordre nok nærmere bliver på 700 end på 900.





Hverken Scania eller MAN ønsker at komme med bud på, hvornår de forventer at få besked om afgørelsen. Men det ligger fast, at FMI på ét eller andet tidspunkt vil løfte sløret for resultatet af det militære udbud.





- Det kan oplyses, at FMI i forbindelse med afslutningen af udbuddet forbereder at orientere pressen samt stille personer til rådighed for interviews, hedder det i FMI-pressechef René Gyldenstens skriftlige svar til transportnyhederne.dk.





Læs med de kommende dage, når transportnyhederne.dk beskriver Rheinmetall/MAN og Scanias køretøjer, der kæmper om den store danske militærordre.











