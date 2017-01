- Pakkeløsninger for varebiler bliver sat i fokus på transportmesse

Onsdag 25. januar 2017 kl: 11:48



- Når det kommer til de traditionelle varebiler som Vivaro og Movano, er markedet ekstremt konkurrencepræget. Det er derfor vigtigt at kunne tilbyde komplette bilpakker, hvor alle udgifter til finansiering, service og forsikring er dækket af en fast månedlig ydelse, siger Erik Morsing, der er kommunikationschef hos Opel Danmark.





Samme tilbagemelding kommer fra Mercedes-Benz Danmark, der skærer ned på de alenlange udstyrslister og sammensætter overskuelige pakkeløsninger på modellerne Vito og Sprinter. Fiat, der udstiller varevognene Doblò Cargo, Talento og Ducato, ser også totalomkostningerne som fremtidens vigtigste konkurrenceparameter.





- De fleste virksomheder leder efter økonomiske varebiler, der kører langt på literen og har den bedste TCO - altså den totale pris set over hele ejerskabet, forklarer Erik Holm, salgsdirektør, Fiat Professional.







Danmarkspremiere og nye udstillere

Udover gensyn med en lang række bilmærker, som Iveco og Renault, har den dedikerede varevognshal tiltrukket flere nye udstillere til Transport 2017, og nyhederne står i kø.





- For første gang i ti år, kommer VW på transportmessen i Herning. Det gør vi, fordi den dedikerede hal til varebiler er et godt sted til danmarkspremieren på den nye Crafter. Vi fremviser også resten af programmet, der tæller Transporter, Caddy og Amarok, siger Nicolai Farganis, marketingchef ved Skandinavisk Motor Co.





VW og lastbilproducenten MAN, der er et datterselskab i VW-koncernen, har indledt et samarbejde om varebiler. Det er det kommet en MAN-varebil ud af.







- MAN har aldrig solgt varebiler før, så det bliver enormt spændende at introducere den nye MAN TGE for det danske publikum på messen. Vi er eksperter i salg til professionelle og vant til at opfylde den enkeltes behov ved at specialbygge varebilerne, siger Claus Lindholm, der er kommunikationschef hos MAN & Bus Danmark.





Kør grønt med let indretning

Opbyggere af varevogne fokuserer også på økonomivenlige tiltag. Det er kun to år siden, den tyske ekspert i indretning af varevogne, Bott, etablerede sig i Danmark, og på messen forsøger virksomheden at gøre sine produkter kendte.





- Vi kommer på markedet med den højeste kvalitet og den højeste pris. Vores indretning er meget let, hvilket har stor betydning for brændstofforbruget. Brugen af kvalitetsmaterialer gør også, at skuffer, skabe og kabinetter i indretningen ofte overlever selve bilen. Vi har faktisk en kunde, der i dag bruger den samme indretning i sin fjerde bil, siger Jesper Christoffersen, der er direktør for Bott Danmark.