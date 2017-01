Fragtmand ruller godset ud med 14 nye lastbiler - og alle de andre

Tirsdag 17. januar 2017 kl: 12:30

Administrerende direktør Jesper Nørgaard foran de 14 nye Volvo-lastbiler fra Volvo Truck Center Tåstrup.

Om J. Nørgaard Petersen A/S

Etableret 1. juni 1948

Medejer af Danske Fragtmænd Holding.

Domicil: Letlands Alle, Tåstrup

Daglig ledelse: Jesper Nørgaard, tredje generation, udannet inden for shippingbranchen

Antal medarbejdere: 105

Antal lastbiler: 61 + 40 sættevogne

Af: Redaktionen Investeringen er et led i en løbende udskiftning og tilpasning af vognparken i virksomheden, så den er på forkant med de lovmæssige miljø- og sikkerhedskrav i EU og i Danmark. De nye Volvo-lastbiler er en blanding af to-akslede Volvo FM 330 forvogne og to- og tre-akslede Volvo FM 410-trækkere, som alle indgår som moderne transportredskaber til virksomhedens chauffører, så de i det daglige kan udføre deres job med stor komfort og avanceret sikkerhed bag rattet.- Vi arbejder hele tiden med at optimere vores forretningsgange og skabe de bedste arbejdsbetingelser for vores chauffører. Det giver det bedste grundlag for fastholdelsen og rekrutteringen af medarbejdere. Volvo er en populær lastbil med et bredt lastbilprogram og en høj miljø- og sikkerhedsprofil, og det tiltaler os. Det harmonerer med vores virksomhedskultur og medvirker til at tiltrække chauffører med de rette værdier, siger Jesper Nørgaard, der er administrerende direktør i J. Nørgaard Petersen A/S.Jesper Nørgaard er tredje generation i fragtmandsvirksomheden, der blev stiftet i 1948 af Johannes Nørgaard Petersen. I 1963 overtog anden generation - speditør Frank Nørgaard - ledelsen af virksomheden, mens Jesper Nørgaard overtog den daglige ledelse i 2004. Frank Nørgaard deltager stadig i den daglige opgaveløsning i virksomheden, ligesom han sidder som formand for bestyrelsen i Danske Fragtmænd Holding. Det er et samarbejde mellem 43 selvstændige fragtmandsvirksomheder, der tilsammen har mere end 1.600 lastbiler i daglig drift i hele Danmark og håndterer mere end ni millioner godsforsendelser om året.J. Nørgaard Petersen har ansvaret for et geografisk område, der går fra Hvidovre, Rødovre og Glostrup til Køge, Herfølge og Borup. Det er specielt erhvervs- og industrigods, virksomheden håndterer, og godstyperne kan veksle fra en pakke på et kilo til full loads transporter.J. Nørgaard Petersen og Danske Fragtmænd har mange års erfaring med godshåndtering og transportlogistik og tilbyder kunderne, at gods afhentet inden klokken 16 er ude hos kunden næste dag. Det kræver et velfungerende net af terminaler og driftsikre lastbiler.J. Nørgaard Petersen beskæftiger 105 medarbejdere og har dagligt 61 lastbiler og 40 sættevogne på arbejde for Danske Fragtmænd.