Transportkoncern leverede Landgangen

Fredag 13. januar 2017 kl: 11:12

Af: Redaktionen I forbindelse med projektet har transportkoncernen Blue Water Shipping stået for transporten af 13 brosektioner til Landgangen. Opgaven er udført for Valmont SM i Rødekro, som var stålentreprenør og producent af brosektionerne.- Blue Water var med sit store netværk, brede kontaktflade og ikke mindst dygtige medarbejdere i stand til at tilbyde en skræddersyet løsning til opgaven. Da prisen også var konkurrencedygtig, valgte vi Blue Water som partner. Opgaven blev afviklet til fuld tilfredshed, og Blue Water vil også på fremtidige opgaver være en mulig partner, siger Jan Mortensen, projektleder fra Valmont SM.Den største brosektion målte 23 x 6,5 x 1,5 meter, og præcise leveringer var afgørende for projektet.- Godsets dimensioner var en udfordring, men vores stærke setup og dygtige medarbejdere løste opgaven godt. Valmont SM havde kraner til at løfte sektionerne på plads. Derfor var leveringstiden essentiel for at opretholde flowet i montagen af sektionerne, siger Allan Leiberg Brodersen, der er salgs- og udviklingsansvarlig i Blue Waters projektafdeling.