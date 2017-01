Den tre-akslede påhængsvognen er leveret med skørter

Onsdag 11. januar 2017 kl: 12:25

Af: Redaktionen Den nye tre-akslede påhængsvogn er opbygget med skørter i begge sider med trekants-afdækning mellem og bag de to bagerste aksler.Den har bolteforskydelig træktriangel og alu-afdækning på trækstang, en stor plywood værktøjskasse med én hylle. I værktøjskassen er der betjening af luft og bremser.Bunden er udført i aluminiumsprofiler, mens der i hver kantvange er syv tre-tons surringsringe. Bagerst er der en stor stænkklap.Påhængsvognen er leveret med skivebremser og luftaffjedring på de tre ni-tons aksler. hvor den tredje er løftbar.Kurt Nielsen Transport startede først i 70’erne. I dag er det sønnen Brian Nielsen, der driver Kurt Nielsen Transport. Virksomheden har seks ansatte, der kører virksomhedens seks lastbiler med tilhørende to trailere og fem påhængsvogne.Kurt Nielsen Transport kører blandt andet for Danish og IBF Ikast Beton.