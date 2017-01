- Konference i Trekantsområdet sætter fokus på sammenkobling af transportformer

Fredag 6. januar 2017 kl: 11:52

Af: Redaktionen Fredericia ligger centralt i Trekantområdet og er et geografisk knudepunkt, hvor infrastruktur forbinder Danmark med resten af Europa. Trekantområdet er med nem adgang til motorveje, jernbane og én af Danmarks store erhvervshavne hjemsted for en række store virksomheder som Carlsberg, Arla, Shell, Dong Energy og en stor del af den danske transport- og logistiksektor.









- Vi går forrest med en national konference om koblingen af transportformer, fordi vi kan se et stort potentiale i afhjælpning af trængslen på de danske motorveje ved at koble vejgodstransport med andre transportformer. Mange virksomheder har fokus på effektivt at få transporteret varer og gods rundt, men mobiliteten på de danske veje er under pres på grund af trængsel. Derfor sætter vi nu fokus på at øge mobiliteten gennem koblingen af transportformer til gavn for virksomheders vækst og konkurrenceevne, siger Nils Skeby, der er administrerende direktør i ADP A/S.









Transport- og logistiksektoren søger mod Taulov

Området omkring Fredericia og Taulov har forudsætninger for at skabe effektive transport- og logistikløsninger og derfor søger virksomheder mod Taulov.









- Vi mærker en stor interesse fra virksomheder, som ønsker at placere sig i Taulov-området. En central beliggenhed og nem adgang til motorveje E20/E45 giver virksomhederne gode forudsætninger for at få transporteret varer. En central beliggenhed og god mobilitet spiller også en central rolle i forhold til at tiltrække arbejdskraft, siger Kristian Bendix Drejer, der er erhvervsdirektør i Business Fredericia.









Konferencen skal samle eksperter, beslutningstagere og repræsentanter fra erhvervslivet til en dag med debat, god indsigt og ny viden. Dagen vil blive ledet af journalist Ask Rostrup.



Beliggenheden i infrastruktur-knudepunktet er afsættet for konferencen.