Brødet kommer med hybrid-bil

Fredag 23. december 2016 kl: 13:41

Distributionsleder Anders Elmkjær får hermed overdraget den første af tre hybridlastbiler af Scanias salgschef Jacob Bender-Petersen.

Mindre støj fra distributionskørsel

lastbilen anvendes flere timer i døgnet

man kan undgå kørsel i myldretiden i særlig trafikalt belastede områder, hvilket også bidrager til mindre trængsel og dermed også forøget trafiksikkerhed

Af: Redaktionen Lantmännen Schulstads nye tre-akslede Scania P 320 DB 6x2*4 hybridlastbil er opbygget med kasse fra Schmitz Cargobull og lift fra Bär. Alle dele er ligesom lastbilen blevet PIEK-certificeret, som er en hollandsk certificering, der støtter udviklingen af støjsvage distributionsmåder. Med certificeringen af både lastbil, kasse og lift ligger støjniveauet under de maksimale 71 dB(A), der er grænsen for at kunne køre natkørsel i byzoner. Det betyder, at Lantmännen Schulstad fremover kan planlægge kørsel i nattetimerne og dermed undgå myldretrafik og forsinkelser.På grund af de støjgener, der er forbundet med lastbilkørsel og af- og pålæsning, er der mange kommuner, som forbyder varedistribution i tæt beboede områder før klokken 7.00 om morgenen. I sådanne tilfælde, er en hybridlastbil en fin løsning. Chaufføren kan for eksempel 300 meter før aflæsningsstedet slå over på ren el-drift, læsse af og derefter køre derfra på ren el-drift. Efter 300 meter kan han så koble dieselmotoren til igen. Dieselmotoren søger også for, at der løbende er strøm nok på bilens batterier.Det lydsvage aflæsningskoncept er i Lantmännen Schulstads tilfælde ledsaget af et lydsvagt aflæsningsudstyr (ekstra lydsvage hjul/ruller på løftevogn og liftplade med lydsvagt mønster, der afgiver mindre støj, når man kører med løftevogn). Herved kan distributionslastbilen anvendes til natdistribution, hvilket har flere fordele:De nøjagtige økonomiske fordele for den enkelte lastbil skal beregnes fra case til case.



Med hensyn til CO2-reduktion kan en hybridlastbil kombineres med kørsel på biodiesel som RME/FAME eller HVO, hvorved der kan opnås markant CO2-reduktion på op til 92 procent. Brændstofforbruget reduceres typisk med 18 procent i distributionskørsel takket være opsamling og genanvendelse af bremseenergien.





Rent tekniske om hybridlastbiler

På en hybridlastbil fra Scania opsamles energi, når lastbilen bremser op. Det sker via drivlinens elmotor med dobbeltfunktion (El-motor/generator), der er monteret mellem hovedmotoren og gearkassen. Strømmen lagres i et hurtigt opladeligt batteri, som efterfølgende kan bruges i el-motoren. Hybridbilen kan dermed genanvende bremseenergi til fremdrift og kan køre på ren el-drift over afstande på op til 2 kilometer.















© Copyright 2016 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.