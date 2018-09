Fjernbusudspil er balanceret og følger opfordring fra Danske Busvognmænd

BUSVOGNMÆND OM UDSPIL OM KOLLEKTIV TRAFIK

Torsdag 20. september 2018 kl: 16:57

En god balance

Fjernbusser er en del af den kollektive trafik

Afstandskravene ensrettes og sænkes til ét landsdækkende afstandskrav på minimum 75 kilometer mellem fjernbuspassagerens på- og afstigning

Betjeningskravet øges fra én afgang fire dage ugentligt til mindst en dobbelttur fem gange ugentligt

Tilsynsgrundlaget og sanktionssystemet over for branchen skærpes med det formål at undgå snyd i branchen

Af: Redaktionen Transportminister Ole Birk Olsen (LA) har i udspillet "Nemmere kollektiv trafik" lagt op til, at kvaliteterne ved fjernbustrafikken skal komme flere dele af landet til gode. Konkret foreslås, at fjernbustrafik fremadrettet kan udføres på ture over 75 km, hvor det i dag kræver, at man krydser flere regionsgrænser for at drive trafikken.Danske Busvognmænd er glade for udspillet, der rammer en god balance i forhold til den øvrige kollektive trafik.- De nuværende regler for fjernbustrafikken blev lagt fast for over 10 år siden, og siden er der sket meget med både fjernbustrafikken og med den måde, vi transporterer os på. Derfor er vi glade for en revision, og transportministerens udspil ser godt ud, siger Michael Nielsen, der er direktør i brancheforeningen Danske Busvognmænd, der repræsenterer den danske busbranche.- Vi mener, at forslaget med 75 km giver god mulighed for, at flere områder og flere passagerer i Danmark får glæde af fjernbustrafikkens fordele og ikke mindst udkantsområder, der kan forbindes tættere og mere direkte med de større byer. Samtidig sikrer forslaget efter vores opfattelse også en god balance i forhold til den øvrige, lokale og regionale, kollektive trafik, siger Michael Nielsen.- Forslaget stiller også - med rette - store krav til, at fjernbuoperatørerne sikrer en pålidelig betjening med mindst en dobbeltur fem af ugens dage. Det er i tråd med det ansvar, busbranchen ønsker at påtage sig for at blive en integreret del af det kollektive trafiknet, og vi arbejder også med dette på andre punkter som for eksempel mulighed for at give de samme rabatter til studerende, pensionister og børn, som de får hos DSB og trafikselskaberne, visning af fjernbusrejserne på Rejseplanen.dk og adgang til stoppesteder og terminaler, siger Michael Nielsen.Transportministeriets forslag om fjernbusser - kort:Interesserede kan læse udspillet “Nemmere kollektive trafik” -Interesserede kan læse mere om Danske Busvognmænds indspark til EU-komissionens transportinitiativ og forslaget om en minimumslængde på 75 km -