Up-timesystem bliver standard på lastbiler med stjerne-logo

Fredag 29. september 2023 kl: 10:17

Af: Redaktionen Da Mercedes-Benz lancerede sit Uptime-system i 2017, vakte det stor interesse. Når systemets enhed i lastbilen registrerer, at der er noget galt, eller snart vil gå galt, så sendes der omgående besked til serviceorganisationen, hvorefter det lokale serviceværksted kontakter kunden direkte. Samtidig bookes der plads og bestilles de forventede reservedele på det værksted, som passer tilrute og terminer.Information om kommende service og lovpligtige kontroller sendes desuden løbende fra bilen til kundens hjemmeværksted, som proaktivt kontakter kunden med detaljer om, hvad der skal laves, og hvor lang tid det vil tage. Hjemmeværkstedet kan forberede sig optimalt og sikre flere timer på vejen for kunden. Erfaringer viser, at værkstedstiden kan reduceres med op til 50 procent.- Det handler grundlæggende om at reducere nedetid og omkostninger, siger Lasse Wøhlk, der er Service Market Manager hos Hessel Trucks i Danmark.- Vores over 1.500 autoriserede værksteder i Danmark og resten af Europa har opbygget kompetencer og processer, så kunderne virkelig får det maksimale udbytte af servicen, og det gør vores tilbud unikt for branchen, siger Lasse Wøhlk.Han peger på, at Mercedes-Benz Uptime med det samme ser, hvad der er sket - eller vil ske - så teknikerne straks kan gå i gang med de rigtige foranstaltninger.- Det kan være alt fra at sende en servicebil ud i tilfælde af en punktering til at bede lastbilen køre ind på et Mercedes-Benz værksted undervejs på ruten, hvis det er nødvendigt, siger Lasse Wøhlk.Mercedes-Benz Uptime registrerer ikke kun der, der sker. Det kan holder også øje med, hvad der eventuelt kan give problemer på både el- og dieselbiler før problemerne opstår. For eksempel hvis varmen i motoren stiger hurtigere end normalt. Her kan en lille indsats på et tidligt tidspunkt betyde, at man kan undgå et nedbrud eller et akut værkstedsbesøg, så man får minimeret omkostninger og nedetid. Alene i Danmark, hvor over 1.500 lastbiler er koblet på systemet, er over 300 nedbrud indtil nu forhindret som følge af den proaktive indgriben. På Europæisk niveau er 75.000 lastbiler tilknyttet systemet.Hessel Trucks oplyser, at Mercedes-Benz Uptime 4All er uden merpris i fem år på alle Mercedes-Benz Actros, Arocs, Atego og Econic samt el-modellerne eActros og eEconic solgt i Danmark fra 1. oktober i år.