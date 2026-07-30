Varebiler levede op til nye regler

Torsdag 30. juli 2026 kl: 09:38

Under kontrollen, der blev gennemført ved Øresundsbroen på Peberholmen, var fokus der er kommet nye regler, som betyder, at varebiler mellem 2.500 kg og 3.500 kg, som udfører international godstransport, også skal have monteret og anvende takograf.









Politiet kontrollerede i alt 35 køretøjer, som alle levede op til de nye regler.









Derudover blev der lavet enkelte andre sager på baggrund af kontrollen.

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