Pakkebud fandt stoffer

Torsdag 30. juli 2026 kl: 09:34

Midt- og Vestsjællands Politi aftale med firmaet, at det ulovlige stof blev afleveret til politiet, som så ville bortskaffe det.

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