Pakkebud fandt stoffer
Torsdag 30. juli 2026 kl: 09:34Af: Redaktionen
Onsdag formiddag kort før middag kontaktede en ansat ved at pakkefirma i Køge Midt- og Vestsjællands Politi. En medarbejder havde fundet 140 g skunk i en pakke
Midt- og Vestsjællands Politi aftale med firmaet, at det ulovlige stof blev afleveret til politiet, som så ville bortskaffe det.
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