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Entreprenør har en løsning med tre-akslet city jord tiptrailer

Tirsdag 28. juli 2026 kl: 09:11
Af: Redaktionen

Entreprenør har en løsning med tre-akslet city jord tiptrailer
(Foto: Lastas)

Entreprenør Thorkild Jensen A/S, der har hjemsted i Løsning, har fornyligt hentet en ny tre-akslet Kel-Berg city jord tiptrailer hos Lastas i nabobyen Hedensted


Om den nye Kel-Berg city jord tip-trailer:

Chassis-opbygning:
  • Længdevanger opsvejst i I-profil af finkornstål med specielle forstærkninger, der giver et meget stabilt chassis
  • Cyklistværn i begge sider
  • Rustfri værktøjskasse i venstre side
  • Kost- og skovlbeslag monteret i venstre side
  • Kofanger er med plastikafdækning 
  • Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret

Kasse-opbygning:
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside
  • Blå plast i skuffen og på siderne i fuld højde
  • Forvæg udført i 5 mm alu-plade med kraftige forsmækforstærkninger i aluminium
  • Bund fremstillet af 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet belagt med Okulen Premium Blue-kunststof i 10 mm tykkelse, hvor kanterne er afsluttet med en alu-vinkel
  • Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejsventil monteret på chassis for automatisk åbning
  • Bakkamera MXN80C med lukkeklap bagerst
 
 
Den nye, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.



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