Entreprenør har en løsning med tre-akslet city jord tiptrailer

Tirsdag 28. juli 2026 kl: 09:11

Om den nye Kel-Berg city jord tip-trailer:





Chassis-opbygning:

Længdevanger opsvejst i I-profil af finkornstål med specielle forstærkninger, der giver et meget stabilt chassis

Cyklistværn i begge sider

Rustfri værktøjskasse i venstre side

Kost- og skovlbeslag monteret i venstre side

Kofanger er med plastikafdækning

Tre ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser. Første aksel er med løftefunktion, mens tredie aksel er tvangstyret





Kasse-opbygning:

Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 4 mm gods på inderside og 2,8 mm gods på yderside

Blå plast i skuffen og på siderne i fuld højde

Forvæg udført i 5 mm alu-plade med kraftige forsmækforstærkninger i aluminium

Bund fremstillet af 7 mm gennemgående alu-plade i speciel slidstærk kvalitet belagt med Okulen Premium Blue-kunststof i 10 mm tykkelse, hvor kanterne er afsluttet med en alu-vinkel

Indvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem med 3/2 vejsventil monteret på chassis for automatisk åbning

Bakkamera MXN80C med lukkeklap bagerst

Den nye, der har en tilladt totalvægt på 45.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.

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