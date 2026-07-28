Lattergas i større mængder er farligt gods

POLITIET TIL 24-ÅRIG MAND FRA TYRKIET:

Tirsdag 28. juli 2026 kl: 08:43

Efterfølgende undersøgte patruljen fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) bilen og fandt fem trykflasker, der hver kunne indeholde 2 kg lattergas. Politiet fremhæver, at det er ulovligt at indføre lattergas i større mængder til Danmark, ligesom det - hvis man skal fragte større mængder lattergas - kræver, at det håndteres som farligt gods.









Føreren af bilen erkendte forholdet og blev sigtet for både indførsel og ulovlig transport.









- Vi har beslaglagt den lattergas, vi fandt i bilen. Det udgør en fare for andre i trafikken, hvis man kører påvirket af lattergas, siger vicepolitiinspektør Karsten Høy, UKA Vest ved Syd- & Sønderjyllands Politi.









Ved kontrolvejning af lattergassen blev det konstateret, at nogle af flaskerne var åbnede, og at der i alt var tale om 5271 gram lattergas.





Den 24-årige fører har fået en bøde på 50.000 kroner for at have indført lattergassen til Danmark, ligesom han har fået en bøde på 10.000 kroner for ulovlig transport af farligt gods, da der er tale om store mængder og beholdere under tryk. Når blodprøverne er færdigundersøgt, kan der også blive et efterspil i forhold til at køre bil i påvirket tilstand.

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