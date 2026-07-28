POLITIET TIL 24-ÅRIG MAND FRA TYRKIET:
Fredag standsede en politipatrulje fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) under Syd- og Sønderjyllands Politi en hollandsk indregistreret transporter, som kort tid forinden var kært ind i Danmark fra Tyskland til Danmark med i alt otte personer. Føreren af køretøjet - en 24-årig tyrkisk statsborger - blev testet positiv for cannabis, og han blev derfor anholdt og sigtet for at føre bilen i påvirket tilstand
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- Entreprenør har en løsning med tre-akslet city jord tiptrailer
- Færgerederi anker afgørelse fra Konkurrencerådet
- Lattergas i større mængder er farligt gods
- Åbne skraldespande fik skraldemænd til at nedlægge arbejdet
- Formodet bagmand til indsmugling af over 10 ton hash er udleveret fra Spanien
- Lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidskørsel
- De elektriske gik 0,5 procent tilbage
- Sengetrailer har en tilladt totalvægt på godt 110 tons
- Svensk lastbilproducent oplevede øget efterspørgsel
- Narkosælgere blev sigtet for ulovlig transport af farligt gods
- Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter
- Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst
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Lattergas i større mængder er farligt gods
Tirsdag 28. juli 2026 kl: 08:43Af: Jesper Christensen
Fredag standsede en politipatrulje fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) under Syd- og Sønderjyllands Politi en hollandsk indregistreret transporter, som kort tid forinden var kært ind i Danmark fra Tyskland til Danmark med i alt otte personer. Føreren af køretøjet - en 24-årig tyrkisk statsborger - blev testet positiv for cannabis, og han blev derfor anholdt og sigtet for at føre bilen i påvirket tilstand
Efterfølgende undersøgte patruljen fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) bilen og fandt fem trykflasker, der hver kunne indeholde 2 kg lattergas. Politiet fremhæver, at det er ulovligt at indføre lattergas i større mængder til Danmark, ligesom det - hvis man skal fragte større mængder lattergas - kræver, at det håndteres som farligt gods.
Føreren af bilen erkendte forholdet og blev sigtet for både indførsel og ulovlig transport.
- Vi har beslaglagt den lattergas, vi fandt i bilen. Det udgør en fare for andre i trafikken, hvis man kører påvirket af lattergas, siger vicepolitiinspektør Karsten Høy, UKA Vest ved Syd- & Sønderjyllands Politi.
Ved kontrolvejning af lattergassen blev det konstateret, at nogle af flaskerne var åbnede, og at der i alt var tale om 5271 gram lattergas.
Den 24-årige fører har fået en bøde på 50.000 kroner for at have indført lattergassen til Danmark, ligesom han har fået en bøde på 10.000 kroner for ulovlig transport af farligt gods, da der er tale om store mængder og beholdere under tryk. Når blodprøverne er færdigundersøgt, kan der også blive et efterspil i forhold til at køre bil i påvirket tilstand.
© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Entreprenør har en løsning med tre-akslet city jord tiptrailer
- Færgerederi anker afgørelse fra Konkurrencerådet
- Lattergas i større mængder er farligt gods
- Åbne skraldespande fik skraldemænd til at nedlægge arbejdet
- Formodet bagmand til indsmugling af over 10 ton hash er udleveret fra Spanien
- Lastbilchauffør er blevet sigtet for vanvidskørsel
- De elektriske gik 0,5 procent tilbage
- Sengetrailer har en tilladt totalvægt på godt 110 tons
- Svensk lastbilproducent oplevede øget efterspørgsel
- Narkosælgere blev sigtet for ulovlig transport af farligt gods
- Tip-trailer til korn kan rumme 59 kubikmeter
- Årets andet kvartal havde en positiv indtjeningvækst
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