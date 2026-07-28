Åbne skraldespande fik skraldemænd til at nedlægge arbejdet
Tirsdag 28. juli 2026 kl: 08:15Af: Redaktionen
I sidste uge nedlagde skraldemændene i Horsens deres arbejde i protest mod, at mange skraldespande stod åbne. Skraldespande, hvor lågene ikke er lukket i, udgør en bakteriefare og sundhedsrisiko. Arbejdsnedlæggelsen, der var overenskomststridig, blev afsluttet fredag
Ifølge Fagbladet 3F skal skraldemændene tirsdag forhandle med Meldgaard Miljø A/S, der står for tømningen af skraldespande i Horsens, og Horsens Kommune, der har det endelige ansvar for at byens skraldespande bliver tømt.
Skraldemændene nedlagde arbejdet efter, at skraldemændene var blevet pålagt at tømme skraldespande, selv om lågene ikke var lukket i.
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