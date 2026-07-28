Åbne skraldespande fik skraldemænd til at nedlægge arbejdet

Tirsdag 28. juli 2026 kl: 08:15

Ifølge Fagbladet 3F skal skraldemændene tirsdag forhandle med Meldgaard Miljø A/S, der står for tømningen af skraldespande i Horsens, og Horsens Kommune, der har det endelige ansvar for at byens skraldespande bliver tømt.









Skraldemændene nedlagde arbejdet efter, at skraldemændene var blevet pålagt at tømme skraldespande, selv om lågene ikke var lukket i.





© Copyright 2026 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.