Tip-trailer med fire aksler rummer 59 kubikmeter

Mandag 23. februar 2026 kl: 13:58
Af: Redaktionen

Tip-trailer med fire aksler rummer 59 kubikmeter

BH Transport ApS, der har hjemsted i Nykøbing Falster, har fornyligt hentet en nye fire-akslet Kel-Berg tiptrailer med åbenbar side og automatisk Eco-Top rullepresenning hos Lastas i Hedensted

Om den nye fire-akslede tip-trailer:


Chassisopbygning:
  • Længdevanger opsvejst i boks-profil 
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende


Kasse-opbygning:
  • Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
  • Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig tykkelse og beklædt med 10 mm kunststof  i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000
  • Bund fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000
  • Lufttilsluttning bagerst i venstre side, inklusiv luftslange og luftpistol
  • 6 stk. røde markeringslamper i bagerst i toppen
  • Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
  • Kost- og skovlbeslag i venstre side
  • Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige
  • Tre-delt oplukkelig venstre side
  • El-styret vibrator monteret under tipkassen
  • Bak-alarm
 
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.


 
 







