Tip-trailer med fire aksler rummer 59 kubikmeter
Mandag 23. februar 2026 kl: 13:58Af: Redaktionen
BH Transport ApS, der har hjemsted i Nykøbing Falster, har fornyligt hentet en nye fire-akslet Kel-Berg tiptrailer med åbenbar side og automatisk Eco-Top rullepresenning hos Lastas i Hedensted
Om den nye fire-akslede tip-trailer:
Chassisopbygning:
- Længdevanger opsvejst i boks-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- Fire ni-tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser og hæve-/sænkeventil. Første og fjerde aksel er med løftefunktion, mens fjerde aksel også er selvstyrende
Kasse-opbygning:
- Udvendig, tophængt bagklap med pneumatisk åbne- og lukkesystem
- Sider fremstillet i 40 mm alu-profiler med 2,5 mm indvendig og 2,0 mm udvendig tykkelse og beklædt med 10 mm kunststof i 1.250 mm højde, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000
- Bund fremstillet af 7 mm alu-plade og beklædt med 15 mm kunststof, hvor de sidste 3.000 mm er i styrke HD1000
- Lufttilsluttning bagerst i venstre side, inklusiv luftslange og luftpistol
- 6 stk. røde markeringslamper i bagerst i toppen
- Kel-Berg værktøjskasse i venstre side
- Kost- og skovlbeslag i venstre side
- Stigebeslag i venstre side inklusiv en tre-meter stige
- Tre-delt oplukkelig venstre side
- El-styret vibrator monteret under tipkassen
- Bak-alarm
Den nye trailer er leveret af Anders K. Larsen fra Lastas Trucks Danmark A/S.
