Fabrik i Belgien har produceret førerhuse i 60 år

Mandag 23. februar 2026 kl: 12:38

Af: Redaktionen DAF's fabrik i Belgien, som den ser ud lidt ovenfra i dag. (Foto: DAF)

60 år efter produktionen gik i gang rangerer DAF Trucks Vlaanderen i Westerlo blandt de mest avancerede bilproduktionsanlæg i Europa. Det, der i 1966 begyndte med produktion af lastbilførerhuse, er vokset til en moderne fabrik for både førerhuse og aksler, som spiller en central rolle i DAF Trucks' internationale produktionsnetværk. Med løbende investeringer i teknologi, bæredygtighed og medarbejdere opretholder DAF en stærk position i branchen i Belgien.









I 1960'erne var der begrænset med arbejdskraft i Eindhoven

For at imødekomme den stigende efterspørgsel efter DAF lastbiler var det nødvendigt at udvide produktionsfaciliteterne i midten af 1960'erne. Selvom der var nok plads på anlægget i Eindhoven, var der begrænset arbejdskraft. DAF udså sig derfor den belgiske region Kempen, hvor der efter lukningen af miner og regionale diamantskæreværksteder var en stor arbejdsstyrke til rådighed. Langs motorvej A13 ved Oevel blev der erhvervet et areal på 400.000 kvadratmeter. Købsaftalen blev underskrevet dagen før jul i 1964. Opførelsen af en 12.000 kvadratmeter stor fabrik begyndte stort set med det samme - og den blev sat i drift i første halvdel af 1966.









DAF's produktionsanlæg i Belgien omkring 1965 - inden det første førerhus var blevet produceret. (Foto: DAF)









"Fremstillet i Belgien"

Siden 1966 har hovedparten af lastbilerne fra DAF haft betegnelsen "Fremstillet i Belgien", da de første fire førerhuse kom ud af produktionslinjen 5. maj samme år. Produktionen voksede hurtigt - faktisk så hurtigt, at førerhus nummer 1.000 blev transporteret fra Oevel til Eindhoven allerede 5. juli samme år. Og den 26. august kunne DAF Vlaanderen fabrikken stolt rapportere, at den var klar til at producere "alle typer førerhuse".





Indkørslen til produktionsanlægget i Waterlo omkring 1970. (Foto: DAF)









I mellemtiden var et nyt lakeringsanlæg kommet op at køre for fuld kraft. Efter to imponerende Müller-pressere blev flyttet fra Eindhoven til Belgien 1. december - en opgave, der tog to måneder - blev fabrikken endelig "selvforsørgende". Blot et par måneder senere valgte DAF at udvide førerhusfabrikken, så den var klar til at producere en helt ny generation af lastbiler med et revolutionerende vipbart førerhus, der blev introduceret i 1968.









Akselproduktion blev flyttet til Belgien i 1971

Den høje kvalitet, som førerhuse bygget på DAF Vlaanderen fabrikken kunne fremvise, var årsagen til, at den hurtigt voksende DAF fabrik i 1971 også valgte at flytte akselfabrikken fra Eindhoven til Westerlo. Der blev føjet en ny 13.000 kvadratmeter stor fabrik til den allerede eksisterende produktionslinje, hvilket betød, at længden på facaden ud mod motorvejen blev øget til 380 meter. Antallet af medarbejdere voksede gradvist til omkring 1.000.









Førerhusproduktion på fabrikken omkring 1967. (Foto: DAF)









I 1985 blev der igen investeret massivt i DAF Vlaanderen fabrikken. Der blev bygget et nyt lakeringsanlæg til førerhuse, som på daværende tidspunkt var det mest miljøvenlige i Europa. Mindre end tre år senere blev der også introduceret en række innovationer på akselfabrikken for at sikre den højeste kvalitet og den bedste ydeevne for de aksler, der blev fremstillet. Fordi DAF's aksler udvikles og fremstilles på egne produktionsfaciliteter, er de altid skræddersyede til de enkelte køretøjstyper, hvilket gør dem så effektive som muligt.









New Generation DAF lastbiler

Investeringer i DAF's aksel- og førerhusfabrik er fortsat gennem det sidste årti. Faktisk er der blevet investeret over 650 millioner euro i Westerlo over de seneste 10 år, primært for at understøtte den nye generation af lastbiler, der blev introduceret for et par år siden. Det er de første lastbiler på markedet, der udviklet fra bunden opfylder de nyeste europæiske bestemmelser for køretøjers masse og dimensioner. DAF XD, XF, XG og XG+ blev kåret som "International Truck of the Year" i 2022 og 2023, hvilket satte nye standarder for effektivitet, sikkerhed og chaufførkomfort. De elektriske versioner af XD og XF vandt prisen i 2026 - og deres aksler og førerhuse bliver også produceret i Westerlo.









Store investeringer

Et af de mest slående eksempler på nylige investeringer er åbningen af et nyt og endnu mere moderne lakeringsanlæg til førerhuse, næsten 150 meter langt og i stand til at anvende 3.000 forskellige farver. De ultramoderne lakeringsrobotter leverer det højeste kvalitetsniveau og minimerer samtidig lakforbruget.





Førerhusproduktionen i drag. (Foto: DAF)





DAF fremhæver, at miljøpåvirkning var i fokus under udviklingen. De avancerede lakeringssystemer har opnået en emissionsreduktion på 50 procent. De nyeste teknologier bruges til at rense den luft, der kommer ud fra lakeringskabinerne.









Der blev også opført en helt ny førerhusfabrik. I afdelingen for karosserier arbejder omkring 145 robotter på række med at producere de hvide karosserier fuldautomatisk, hvorefter de færdiggøres i overensstemmelse med kundespecifikationen i afdelingen for indretning. Der er blevet lagt stor vægt på ergonomi og optimale arbejdsforhold: Masser af lys, minimal støj og ophæng tiim førerhuse, der kan justeres i højden for at lette arbejdet med førerhusene, er blot nogle af eksemplerne.









På akselfabrikken er der blevet indført fuldautomatiserede produktionslinjer i løbet af det seneste årti for at øge produktiviteten, forbedre kvaliteten og optimere arbejdsforholdene yderligere. Aksel-lakeringsværkstedet er blevet fuldstændig moderniseret med avancerede robotter, der reducerer lakforbruget og miljøpåvirkningen radikalt.









"Fremtidens fabrik"

Det var kombinationen af løbende investeringer i teknologi og innovation kombineret med et stærkt fokus på bæredygtighed og ergonomisk korrekt arbejdsmiljø, der fik Agoria - det belgiske teknologiforbund - til at udnævne DAF Vlaanderen til "Fremtidens fabrik" i 2024.









Produktion baseret på kundeordrer

Som på alle andre DAF fabrikker er produktionen på DAF Vlaanderen fabrikken "sekventiel" i overensstemmelse med princippet om "levering til tiden". Det betyder, at førerhuse og aksler leveres til DAF fabrikken i Eindhoven og til Leyland Trucks i Storbritannien på det rigtige tidspunkt og i den rigtige rækkefølge i forhold til kundeordrerne. PACCAR produktionssystemet er baseret på, at der altid er plads til forbedring, og at medarbejderne er de bedste til at bedømme, om deres arbejde kan gøres bedre, mere intelligent eller mere effektivt.









I 2021 kørte aksel nummer 3 millioner produceret i Westerlo ud af produktionslinjen. I år vil DAF Vlaanderen fremstille sit førerhus nummer 1,5 millioner.









DAF's fabrik i Belgien beskæftiger 2.000 medarbejdere direkte og har 400 belgiske leverandører.





Fantastisk anerkendelse

- 60 års produktion i Belgien er en hyldest til de generationer af medarbejdere, der har gjort DAF i Westerlo til det, fabrikken er i dag: et ultramoderne, fremtidsfokuseret produktionsanlæg. Og det er naturligvis også en fantastisk anerkendelse af vores 2.000 medarbejdere og 1.000 leverandører, herunder omkring 400 i Belgien, siger Jos Habets, der er medlem af DAF's bestyrelse og produktionsansvarlig.









- Takket være deres indsats og engagement er vi i stand til at bygge lastbiler, der er førende i branchen, hvad angår driftssikkerhed, komfort og kvalitet. Med vores løbende investeringer i DAF Trucks Vlaanderen N.V. ser vores belgiske fabrik ind i en lys fremtid, fortsætter han.













