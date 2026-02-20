International vejtransportorganisation har hædret chauffører - også danske

Fredag 20. februar 2026 kl: 13:10

Diplomet er både en anerkendelse og et synligt bevis på høj faglighed, ansvarlighed og professionalisme, og modtagerne hædres med både diplom og medalje.









Det er ikke hvem som helst, der kan komme i betragtning til IRU’s æresdiplom. Prisen forudsætter mindst 20 års erfaring, minimum fem års ansættelse i samme virksomhed, én million kørte kilometer samt en dokumenteret sikker og ansvarlig kørsel gennem mange år.









De 23 chauffører ansat hos ITD-Medlemmer:

Allan R. Nielsen, Christian B. Sønnichsen og Michael Johannsen fra Sejer & Sønnichsen A/S

Uffe Dahlmann og René Christensen fra J.O.Dahlmann I/S

Jens Falden fra Vognmandsselskabet Kaj B Sveistrup A/S

Ib Ebdrup fra Ernst Nielsen & Søn ApS

Lukasz Jacek Goreczny fra Scandi Logistics Danmark A/S

Michael Madsen fra Svend Kristiansen & Søn Hundested ApS

Jørgen Rydahl Hansen, Jens Lausch, Niels Østerskov og Lars Bjarne Kamp fra J. Chr. Koldkur Transport A/S

Jan Kristensen, Ole Nicolajsen, Kim Martin Grosner, Peter Rickard Sjögar, Pär Andreas Hansen, Ceslovas Steckis, Anatolij Sviantickij, Marjan Radiun, Ruslanas Kakura og Petras Astrauskas fra Dantra Group





I alt 27 danske chauffører har ifølge ITD modtaget æresdiplomet i denne runde.





