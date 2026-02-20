Danmark skal have et totalberedskab

Fredag 20. februar 2026 kl: 12:50

"Med krig på det europæiske kontinent, hybridkrig mod NATO og Vesten samt mere ekstremt vejr må vi som samfund forberede os på en bred vifte af mulige hændelser".









Det er grundlaget for, at SVM-Regeringen fredag formiddag lagde sin plan frem for et totalberedskab i Danmark.









Efter nordisk forbillede skal totalberedskabet danne rammen for en samlet indsats mellem myndighederne, borgere, virksomheder og civilsamfundet for at forebygge og håndtere større hændelser, kriser, katastrofer og i værste fald krig.









I forbindelse med lanceringen af totalberedskabet har SVM-Regeringen afsat 1,2 milliarder kroner i 2026 i en akutpakke, der skal styrke beredskabet i Danmark yderligere.









Akutpakken udmøntes i konkrete tiltag, der her og nu vil styrke evnen til at modstå trusler og begrænse samfundets sårbarhed indenfor blandt andet vand-, el-, tele-, sundheds- og transportsektoren - alle sektorer med særlig betydning for samfundets kritiske funktioner.





- Danmark er et godt og trygt land at leve i, men verden forandrer sig hastigt. Den bliver mere usikker. Spørgsmålet er ikke længere, om vi bliver udfordret. Spørgsmålet er, hvordan vi vælger at stå imod, sagde minister for samfundssikkerhed og beredskab, Torsten Schack Pedersen (V), da ministre fra SVM-Regeringen lagde planen for et dansk totalberedskab frem.









- Vi har derfor brug for et totalberedskab, hvor myndighederne, virksomhederne, organisationerne og danskerne står sammen. Når vi hver især tager ansvar og er beredte, så står Danmark stærkest. Det bakker vi op med en akutpakke, hvor der foretages en milliardinvestering i styrkelsen af beredskabet her og nu, sagde han videre.









Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) pegede på, at sundhedsvæsnet skal stå bedre rustet til at håndtere større hændelser og kriser.









- Patienterne skal kunne have tillid til, at de kan blive behandlet, og at sygehusene kan holde driften kørende, hvis der opstår eksempelvis omfattende strømafbrydelser. Derfor investerer vi med akutpakken et trecifret millionbeløb i nødstrømsanlæg, så sygehusene kan opretholde tæt på normal drift i minimum 24 timer. Og vi etablerer et mobilt medicinsk modtagecenter, der kan behandle et større antal tilskadekomne. Det er vigtige skridt for at sikre, at vi har et mere robust sundhedsvæsen, der også kan fungere i krisesituationer, sagde Sophie Løhde.









Klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) fremhævede, at energiforsyningen skal være stabil og sikker.









- Vi ser allerede i dag, at vores forsyning er mål for hybridangreb, og det tager regeringen dybt alvorligt. Det er derfor vi nu bygger yderligere ovenpå beredskabsindsatsen i energisektoren, så vi er på forkant, hvis nogen vil os det ondt. Vi starter heldigvis ikke fra nul. Den dansk energisektor har styrket beredskabet i årevis, og sidste år skærpede vi kravene med en ny lov. I en tid med stigende geopolitisk usikkerhed er en styrket indsats ikke et valg, men en nødvendighed for Danmarks tryghed, sagde Lars Aagaard.









Miljøminister Magnus Heunicke (S) påpegede, at rent drikkevand og en pålidelig forsyning er en del af rygraden af vores hverdag. Det gælder både ude i de danske hjem, i virksomhederne og på hospitalerne.









- Derfor opretter vi nu et nationalt vandkatastrofeberedskab, som operationelt kan gøre en forskel i en alvorlig situation og sørge for, at vandforsyningen kan fortsætte med at fungere, sagde Magnus Heunicke og fortsatte:









- Vi afsætter 254 millioner kroner over fire år, hvoraf 140 millioner kroner skal bruges på materiel, som kan rykke ud og gøre gavn i hvert hjørne af landet. Vi køber palletanke til drikkevand, nødgeneratorer, der kan holde vandværker og rensningsanlæg kørende under strømsvigt og pumper og kritiske reservedele.









her: Interesserede kan læse mere om SVM-Regeringens tiltag på beredskabsområdet









