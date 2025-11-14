Genbrugsvirksomhed i Frederiksværk kører elektrisk

Fredag 14. november 2025 kl: 09:58

Om den nye tre-akslede Volvo FH Aero Electric:

XL Globetrotter førerhus

Volvo Dynamisk Styring

Adaptiv cruise control

Aktiv sporassistent

CMS Kameraspejle

Informationspakke - høj

Rækkeviddeoptimeringspakke

Elektronisk lastindikator

Drive pakke - Extended





Derudover er er lastbilen udstyret med med en Volvo Guld-kontrakt og Volvo Connect abonnementerne, Chaufførtider, Ladestyring, Positionering og My Truck app. Lastbilen, der er finansieret via Volvo Finans, er opbygget med hydraulikanlæg og dørk hos Volvo Truck Center Viborg og slutklargøring hos Volvo truck Center Hillerød.









Lastbilen blev solgt og leveret af Alex Berg fra Volvo Truck Center i Hillerød.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.