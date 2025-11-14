Genbrugsvirksomhed i Frederiksværk kører elektrisk
Fredag 14. november 2025 kl: 09:58Af: Redaktionen
For et stykke tid siden leverede Volvo Truck Center i Hillerød en tre-akslet Volvo FH Aero Electric til De Nova ApS i Frederiksværk, der arbejder med genbrug og genindvinding af råstoffer
Om den nye tre-akslede Volvo FH Aero Electric:
- XL Globetrotter førerhus
- Volvo Dynamisk Styring
- Adaptiv cruise control
- Aktiv sporassistent
- CMS Kameraspejle
- Informationspakke - høj
- Rækkeviddeoptimeringspakke
- Elektronisk lastindikator
- Drive pakke - Extended
Derudover er er lastbilen udstyret med med en Volvo Guld-kontrakt og Volvo Connect abonnementerne, Chaufførtider, Ladestyring, Positionering og My Truck app. Lastbilen, der er finansieret via Volvo Finans, er opbygget med hydraulikanlæg og dørk hos Volvo Truck Center Viborg og slutklargøring hos Volvo truck Center Hillerød.
Lastbilen blev solgt og leveret af Alex Berg fra Volvo Truck Center i Hillerød.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
