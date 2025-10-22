Vognmandsorganisation vil sammen med en række partnere have lastbilmatik på skoleskemaet

TRAFIKSIKKERHED:

Onsdag 22. oktober 2025 kl: 11:05

DTL oplyser, at materialet til lastbilmatik er udviklet i tæt samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, som har bidraget med det faglige indhold. Det er gratis og tilgængeligt via hjemmesiden, hvor lærere kan downloade opgaverne til brug i undervisningen.









Matematik med mening

Lastbilmatik består af seks opgaver, der kan anvendes enkeltvis eller samlet. Opgaverne er designet til at illustrere de fysiske kræfter, der påvirker lastbiler, og giver eleverne mulighed for at anvende matematiske beregninger i en virkelighedsnær kontekst. Materialet kan suppleres med et gratis besøg af en lastbil og chauffør, hvilket giver eleverne en konkret oplevelse af emnet.

Undervisningen kan gennemføres på en til to lektioner og lægger op til dialog om sikker adfærd i trafikken.









Fra kampagne til klasseværelse

Baggrunden for projektet er kampagnen Hop med i førerhuset med Hav og Kamal, som har nået hundredtusindvis af unge via sociale medier. Undervisningsmaterialet, der går i dybden med de trafikale udfordringer, unge møder i nærheden af lastbiler - særligt højresvingsulykker - er en opfølgning på kampagnen.









- Hvis vi skal nå ud til eleverne, skal der være et fagligt afsæt. Derfor har vi udviklet et undervisningsmateriale, der både er relevant og engagerende, siger DTL’s administrerende direktør Erik Østergaard.









Stærkt samarbejde bag projektet

DTL retter en stor tak til projektets partnere - Danske Fragtmænd A/S, Volvo Trucks, If Skadesforsikring, Applus+ Bilsyn, Circle K og Fagforbundet 3F, som alle har bidraget med både finansiering og konstruktive ideer. Rådet for Sikker Trafiks skoleteam har desuden bidraget med faglig sparring.









- Uden det brede samarbejde var projektet ikke blevet til virkelighed. Vi håber, at Lastbilmatik vil blive en værdifuld ressource i både matematik- og færdselsundervisningen, siger Erik Østergaard.









her: Lastbilmatik kan findes













© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.