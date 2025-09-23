System i lastbiler sikrer opmærksomheden yderligere

Tirsdag 23. september 2025 kl: 11:23

Formålet med det mere avancerede system er enkel - at yde bedre støtte til chaufføren og bidrage til øget trafiksikkerhed.









Den opgraderede Driver Alert Support gør brug af to kameraer, der registrerer tegn på døsighed eller uopmærksomhed under kørslen.









Et nyt øjensporingskamera, som er placeret over sidedisplayet i lastbilen, registrerer tegn på distraktion og advarer chauffører ved hjælp af en pop op-meddelelse og en advarselstone. Et fremadrettet kamera, som allerede indgår i det nuværende Driver Alert Support-system, overvåger køreadfærden og lastbilens position i forhold til vognbanen og vejkanten. De to kameraer registrerer dermed de typiske tegn på en døsig eller distraheret chauffør.









- Efter flere timers kørsel kan det være svært at holde opmærksomheden og forblive fokuseret bag rattet. Vores opgraderede opmærksomhedsassistent er nu endnu bedre til at opdage og advare en chauffør, der viser tegn på døsighed eller distraktion. Vores mål er at støtte chaufførerne og hjælpe med at beskytte både dem og de øvrige trafikanter, de deler vejen med, siger Anna Wrige Berling, der er trafik- og produktsikkerhedsdirektør hos Volvo Trucks.









- Vi udvikler og introducerer konstant yderligere sikkerhedssystemer. Hos Volvo Trucks er vores langsigtede vision nul ulykker, hvor Volvo-lastbiler er involveret, og sikkerhed er kernen i alt, hvad vi gør, fastslår hun.









Det opgraderede Driver Alert Support-system opfylder EU's opdaterede sikkerhedslovgivning, den generelle sikkerhedsforordning GSR2 inklusiv det andet trin. Sikkerhedslovgivningen træder i kraft i juli 2026 og kræver, at alle lastbiler i EU skal være udstyret med Advanced Driver Distraction Warning-systemer (ADDW).









Den opgraderede opmærksomhedsassistent vil være standard på Volvo Trucks' tunge lastbiler (Volvo FH og FM) samt mellemstore lastbiler (Volvo FL og FE) i hele EU samt nogle markeder uden for EU - eksempelvis i Norge, Schweiz og Storbritannien. Derudover vil opmærksomhedsassistenten være tilgængelig for bestilling på andre markeder. Det nye system sættes i produktion fra november i år. Uden for EU vil Volvo Trucks også fortsætte med at tilbyde den nuværende Driver Alert Support-system med det fremadrettede kamera.









Volvo Trucks' nye øjensporingskamera er aktivt ved hastigheder over 18 km/t.









Om Volvo Trucks' opgraderede Driver Alert Support-system:

Systemet er baseret på to kameraer. Et øjensporingskamera anvendes til at registrere tegn på distraktion baseret på, hvor chaufføren kigger hen. Et frontvendt kamera anvendes til at spore vognbanemarkeringer og sammenligne dem med chaufførens styrebevægelser

Hvis systemet registrerer tegn på distraktion eller døsighed, advares chaufføren med en pop op-meddelelse og en advarselstone

Hvis den uopmærksomme kørsel fortsætter, vises en ny pop op-meddelelse sammen med en forstærket akustisk advarsel

Systemet aktiveres automatisk, når tændingen slås til

Det opgraderede Driver Alert Support-system kan deaktiveres ved hjælp af en kontakt, hvilket er et lovkrav i henhold til GSR





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.