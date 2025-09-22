Klik venligst



Link-trailer med boks kommer til Herning

Mandag 22. september 2025 kl: 10:38
Af: Redaktionen

Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny to-akslet link.trailer opbygget med boks til Sand Spedition A/S i Herning

Om den nye to-akslede Kel-Berg linktrailer:

Chassis-opbygning:
  • Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
  • Stærke tværvanger og forstærkninger
  • Cyklistværn i begge sider
  • 2 x 10 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser

Boks-opbygning:
  • Sider af GRP/Plywood med 300 mm skurreliste i bunden
  • 1 stk. binderække i hver side i 1.200 millimeters højde
  • TÜV-godkendt bund udført i 28 mm hårdttræsplanker. Bunden er godkendt til 9.000 kg
  • 2 sandwich-stålbagdøre med plywood og indbyggede stanglukkere - en i hver dør
  • 2x7 stk. surringsringe i kantskinner
  • 3 par færgeringe
  • To trækkroge monteret i bagende
 
Den nye trailer, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 36.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.


Sand Spedition A/S i Herning har egne lagerfaciliteter i Herning og København og til byder både terminsleveringer og dag-til-dag leveringer for både små og store virksomheder. Sand Distribution A/S har mange års erfaring inden for udlejning, opbevaring og pick/pack-løsninger og sammen med Sand Spedition A/S kan de tilbyde skræddersyede lagerløsninger, der imødekommer komplekse logistikbehov for B2B-kunder.



