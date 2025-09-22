Link-trailer med boks kommer til Herning
Mandag 22. september 2025 kl: 10:38Af: Redaktionen
Lastas i Hedensted har fornyligt leveret en ny to-akslet link.trailer opbygget med boks til Sand Spedition A/S i Herning
Om den nye to-akslede Kel-Berg linktrailer:
Chassis-opbygning:
- Chassis med længdevanger opsvejst i I-profil
- Stærke tværvanger og forstærkninger
- Cyklistværn i begge sider
- 2 x 10 tons luftaffjedrede aksler med tromlebremser
Boks-opbygning:
- Sider af GRP/Plywood med 300 mm skurreliste i bunden
- 1 stk. binderække i hver side i 1.200 millimeters højde
- TÜV-godkendt bund udført i 28 mm hårdttræsplanker. Bunden er godkendt til 9.000 kg
- 2 sandwich-stålbagdøre med plywood og indbyggede stanglukkere - en i hver dør
- 2x7 stk. surringsringe i kantskinner
- 3 par færgeringe
- To trækkroge monteret i bagende
Den nye trailer, der er XL godkendt og har en tilladt totalvægt på 36.000 kg, er leveret af Jan Bertelsen fra Lastas Trucks Danmarks A/S.
Sand Spedition A/S i Herning har egne lagerfaciliteter i Herning og København og til byder både terminsleveringer og dag-til-dag leveringer for både små og store virksomheder. Sand Distribution A/S har mange års erfaring inden for udlejning, opbevaring og pick/pack-løsninger og sammen med Sand Spedition A/S kan de tilbyde skræddersyede lagerløsninger, der imødekommer komplekse logistikbehov for B2B-kunder.
© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.
Print siden
- Link-trailer med boks kommer til Herning
- Pakkedistribution er blevet mere elektrisk
- Elektrisk lastbil blev bestilt på dag et - og leveret på dag ni
- Regeringen vil skabe mere konkurrence om priserne på benzin og diesel
- Grise bidrager til brændstoffet
- Fredag 19. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Vognmandsorganisation roser transportministeren for sine tiltag
- Transportorganisation har forslag til flere dobbelttrailer-vogntog på vejene
- Elektrisk bilmesse får fornyet konceptet
- Indre Vestrebro kan blive til en nul-emissionszone
- Nye ruter og skjulemetoder afsløret i kokainrazziaer i Spanien
- Sydøstjyllands Politi beslaglagde 17.920 puff bars I Fredericia
Skriv din kommentar:
|Alle felter skal udfyldes!
Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!