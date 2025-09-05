Klik venligst



Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
Login       Husk mig    Glemt login?
Søg i artikler  
      
BRÆNDSTOFPRISER:

Fredag 5. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau

Onsdag 10. september 2025 kl: 12:30
Af: Redaktionen

For at give vores læsere mulighed for at følge udviklingen i brændstofpriserne bringer om fredagen prisoversigt baseret på oplysninger om listepriserne fra energiselskabet OK

Tankstationer (pris pr. liter)

eks. afgift

eks. moms

inkl. moms

Blyfri 95 (E10)



14,99 kr.

Oktan 100 (E5)



16,96 kr.

Diesel



14,09 kr.

Fyringsolie Basis



16,37 kr.





Truckanlæg (pris pr. 1.000 liter)

eks. afgift

eks. moms

inkl. moms

Truckdiesel

7.133,00 kr.

11.352,00 kr.

14.190,00 kr.

HVO Biodiesel

13.257,00 kr.

15.717,00 kr.

19.646,25 kr.

Transport Biogas

11.433,80 kr.

15.960,00 kr.

19.950,00 kr.

AdBlue

7.062,00 kr.

7.062,00 kr.

8.827,50 kr.





Afgifter pr. 1000 l/kg

Energi/stat

CO2

NOx afgift

Landbrugsdiesel Plus Farvet

2.113,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

Transportdiesel

2.101,00 kr.

2.107,00 kr.

11,00 kr.

HVO Biodiesel

2.460,00 kr.

0,00 kr.

0,00 kr.

GTL Off Road Diesel

2.113,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

GTL Transportdiesel

2.113,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

Fyringsolie Plus Farvet

1.241,00 kr.

2.261,00 kr.

11,00 kr.

Blyfri 95 (E10)

3.457,00 kr.

1.842,00 kr.

10,00 kr.

Oktan 100 (E5)

3.520,00 kr.

1.945,00 kr.

10,00 kr.




Klik venligst

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Vognmand i Toftlund er gået konkurs
- Godt 1.000.000 lastbiler er forbundne til servicefunktioner
- Der er akut behov for sikre lastbilparkeringer
- Fredag 5. september 2025 lå brændstofpriserne på følgende niveau
- Lodsselskab skal have ny direktør
- Politiet har sigtet 15 personer efter demonstration på Aarhus Havn
- Persontransportorganisation opfordrer til at have styr på nultolerance og dokumentation
- Tidligere formand for Specialarbejderforbundet i Danmark er død
- Havn i Vendsyssel er klar til første etape af havneudvidelse
- Passagerer i Nordjylland er tilfredse med chauffører og busser
- Højesteret ophævede beslaglæggelse af bil
- Energihavn i Malmö får nyt jernbanespor og øger intermodaliteten
Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
 - så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst