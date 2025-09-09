Stor påhængsvogn var ikke registreret
Tirsdag 9. september 2025 kl: 11:25Af: Redaktionen
Mandag aften omkring klokken kvart i otte standsede en patrulje fra færdselsafdelingen hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi en varebil, som kørte med en stor påhængsvogn på trækkrogen. Føreren havde ikke kørekort til at køre med stor den store påhængsvogn, der var forsynet med forfalsket nummerplade
Føreren af vogntoget var en 26-årig kvinde fra Sorø, der ikke havde det fornødne kørekort ti at måtte køre med en påhængsvogn af den størrelse, som var hægtet på trækkrogen. Politiet konstaterede også, at der sad en forfalsket nummerplade på påhængsvognen, som viste sig ikke at være indregistreret. Den 26-årige blev sigtet for kørsel uden førerret, og politiet har optaget en sag om dokumentfalsk i forbindelse med den falske nummerplade.
