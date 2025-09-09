Stor påhængsvogn var ikke registreret

Tirsdag 9. september 2025 kl: 11:25

Føreren af vogntoget var en 26-årig kvinde fra Sorø, der ikke havde det fornødne kørekort ti at måtte køre med en påhængsvogn af den størrelse, som var hægtet på trækkrogen. Politiet konstaterede også, at der sad en forfalsket nummerplade på påhængsvognen, som viste sig ikke at være indregistreret. Den 26-årige blev sigtet for kørsel uden førerret, og politiet har optaget en sag om dokumentfalsk i forbindelse med den falske nummerplade.

