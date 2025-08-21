Undersøgelse skal finde gammel og ueksploderet ammunition

Torsdag 21. august 2025 kl: 11:03

Spor fra verdenskrigene viser sig med jævne mellemrum. Ueksploderede granater, bomber og miner fra 1. og 2. verdenskrig, ligger endnu gravet ned flere steder på land såvel som på havbunden. Og det er ikke usædvanligt, at den gamle ammunition dukker op, når der foretages undersøgelser om, der findes ueksploderet ammunition i et område i forbindelse med større anlægsprojekter.









I det område, hvor Vejdirektoratet skal anlægge den 3. Limfjordsforbindelse, var tyskerne talstærkt til stede under 2. Verdenskrig, og særligt i området omkring Aalborg Lufthavn er der risiko for at finde ueksploderet ammunition. Selvom det efterhånden er mange år siden, at 2. Verdenskrig sluttede, så kan der stadig være gammel ammunition på strækningen. I tiden efter 2. verdenskrig, blev der dog ryddet godt op, så det, der undersøges for, er primært ammunition, der ligger begravet så dybt, at det endnu ikke er blevet opdaget.









- For os i Vejdirektoratet er det en essentiel opgave, at arbejdsområderne er sikre inden vores rådgivere og entreprenører begynder deres arbejde på land og i fjorden. Derfor undersøger vi nu de arealer, hvor den 3. Limfjordsforbindelse skal være for ueksploderet ammunition, siger projektchef i Vejdirektoratet, Mette Bentzen.









Vejdirektoratet samarbejder med eksperter fra Damasec, der frem mod oktober undersøger jorden, så eventuelt gammel ammunition kan blive ryddet af vejen inden anlægsarbejdet begynder. Undersøgelserne, der strækker sig fra syd til nord for Limfjorden, bliver indledningsvist foretaget med metaldetektorer, der måler på jorden og kan registrere, hvis der ligger en større magnetisk genstand i jorden - eksempelvis efterladt ammunition. Som led i undersøgelserne kan andre genstande også dukke op, som også kan have behov for at blive undersøgt, herunder arkæologiske fund eller fortidsminder.









Borgere i området vil blandt andet kunne se en traktor, der trækker en slæde efter sig, som med otte metaldetektorer (magnetometrer)måler på jorden ned til fem meters dybde. Herefter bliver fundne analyseret, og de udslag, der kan være efterladt ammunition, undersøges nærmere og fjernes.









Eksperter har tidligere undersøgt i havbunden i det område af Limfjorden, hvor tunnellen skal anlægges, og her er der registreret flere punkter, der skal undersøges nærmere med hjælp fra et hold dykkere fra firmaet JD-Contractor A/S.









Lidt fakta:

Undersøgelser af ueksploderet ammunition kaldes også UXO-undersøgelser, som står for Unexploded Ordnance

UXO-undersøgelserne skal lokalisere eventuelle bomber, nedstyrtede fly, tyske forsvarsanlæg, minefelter og mineringer, luftværnsgranater, efterladt ammunition og diverse andre genstande

Vejdirektoratet gennemfører undersøgelserne forud for anlæg af den 3. Limfjordsforbindelse, der skal sikre, at området er ryddet, når anlægsarbejdet går i gang

Vejdirektoratet undersøger et område på 260 hektarer for ueksploderet ammunition

Umiddelbart ser det ud til, at linjeføringen går uden om, men ligger tæt på de tidligere tyske stillinger og anlæg - eksempelvis Flakbatteri Hasseris, bunkerområdet Støttepunkt Sylt (Lindholm) og ammunition-depotområde Hvorup

I forbindelse med besættelsen af Danmark i foråret 1940 blev Aalborg udsat for massive engelske bombeangreb til støtte af den engelske krigsindsats i Norge. I perioden april - august 1940 blev der gennemført angreb i mindst 10 dage med forskellige bombetype (sprængbomber, brandbomber og fragmentationsbomber. Bombeangrebene blev indstillet i august 1940 efter et katastrofalt angreb mod Aalborg Lufthavn tirsdag 13. august, hvor alle missionens 11 fly blev skudt ned og 20 besætningsmedlemmer omkom. Fra efteråret 1940 til afslutning af besættelsen i maj 1945, forekom der kun sporadiske angreb





(Kilde: Vejdirektoratet)

