Påvirket buschauffør påkørte cyklist
Torsdag 21. august 2025 kl: 10:32Af: Redaktionen
Onsdag eftermiddag ved halv femtiden fik Midt- og Vestsjællands Politi en melding om, at en buschauffør havde påkørt en cyklist bagfra på Nylandsvej i Køge. Cyklisten - en kvinde på 75 år - slog hovedet alvorligt ved sammenstødet og blev hentet af en lægehesom ved sammenstødet pådrog sig et alvorligt hovedtraume. Kvinden blev i kritisk tilstand bragt til hospitalet i en lægehelikopter
Midt- og Vestsjællands Politi oplyser videre, at buschaufføren - en 40-årig mand - erkendte over for politiet, at han dagen forinden havde indtaget flere former for euforiserende stoffer.
Manden blev derfor sigtet og anholdt. Han fremstilles i grundlovsforhør torsdag med begæring om varetægtsfængsling.
