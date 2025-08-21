Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Påvirket buschauffør påkørte cyklist

Torsdag 21. august 2025 kl: 10:32
Af: Redaktionen

Onsdag eftermiddag ved halv femtiden fik Midt- og Vestsjællands Politi en melding om, at en buschauffør havde påkørt en cyklist bagfra på Nylandsvej i Køge. Cyklisten - en kvinde på 75 år - slog hovedet alvorligt ved sammenstødet og blev hentet af en lægehesom ved sammenstødet pådrog sig et alvorligt hovedtraume. Kvinden blev i kritisk tilstand bragt til hospitalet i en lægehelikopter

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser videre, at buschaufføren - en 40-årig mand - erkendte over for politiet, at han dagen forinden havde indtaget flere former for euforiserende stoffer. 


Manden blev derfor sigtet og anholdt. Han fremstilles i grundlovsforhør torsdag med begæring om varetægtsfængsling.



© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

