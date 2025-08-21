Påvirket buschauffør påkørte cyklist

Torsdag 21. august 2025 kl: 10:32

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser videre, at buschaufføren - en 40-årig mand - erkendte over for politiet, at han dagen forinden havde indtaget flere former for euforiserende stoffer.









Manden blev derfor sigtet og anholdt. Han fremstilles i grundlovsforhør torsdag med begæring om varetægtsfængsling.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.