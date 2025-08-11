Hverdagen er vendt tilbage med letbanen i Odense
Mandag 11. august 2025 kl: 13:10Af: Redaktionen
Hen over sommeren - i ugerne 27 til 32 - har togene på letbanen i Odense kørt efter en feriekøreplan med afgange hver 10. minut på hverdage. Fra mandag er hverdagen vendt tilbage, så der er hverdagsdrift med afgange hver 7,5 minut mandag til fredag mellem klokken 7 og 18
Næste gang, feriekøreplanen for letbanen i Odense træder i kraft, er i efterårsferien i uge 42 fra 13. -17. oktober.
