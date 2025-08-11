Hverdagen er vendt tilbage med letbanen i Odense

Mandag 11. august 2025 kl: 13:10

Næste gang, feriekøreplanen for letbanen i Odense træder i kraft, er i efterårsferien i uge 42 fra 13. -17. oktober.









© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.