Bilforhandler skifter ejer

Mandag 11. august 2025 kl: 13:03

Opkøbet, der skal godkendes af de relevante konkurrencemyndigheder, vil udbygge Nic. Christiansen Gruppen's position på det danske marked og understøtte koncernens vækstambitioner. Derfor ser Nic. Christiansen Gruppens administrerende direktør, Niels Vrist Bertelsen, også store perspektiver i opkøbet af Autohuset Vestergaard, der føjer over 800 nye medarbejdere til koncernen.









- Vi er meget glade for at kunne byde Autohuset Vestergaard velkommen i Nic. Christiansen Gruppen. Det er en respekteret, velrenommeret og meget kompetent forhandlerkæde, som passer godt ind i vores koncern både i forhold til værdier og ekspertise, siger Niels Vrist Bertelsen og fortsætter:









- Autohuset Vestergaard er en veldrevet forretning med stærke lokale rødder og en høj grad af troværdighed blandt både kunder og samarbejdspartnere. Opkøbet er en markant begivenhed i Nic. Christiansen Gruppens historie og understreger vores fortsatte strategieksekvering, hvor vi udvider forretningen og konsoliderer vores stærke position på det danske marked.









To familieejede virksomheder

Autohuset Vestergaard er en familieejet virksomhed, som blev stiftet i 1983 og har opbygget en forretning med 15 filialer i en række byer på tværs af landet. Virksomheden forhandler et bredt udvalg af bilmærker – heriblandt Ford, som Nic. Christiansen Gruppen importerer. Fra 2026 vil Hyundai, som ligeledes importeres af Nic. Christiansen Gruppen, også blive solgt fra Autohuset Vestergaards lokationer på Fyn og i det sydlige Jylland.









Opkøbet betyder også, at Nic. Christiansen Gruppen byder velkommen til nye mærker som Volvo, Polestar, Renault og Dacia samt lastbiler fra både Volvo Trucks og Renault Trucks - hertil kommer en leasingforretning. Endvidere indgår der også Autohuset Vestergaards aktiviteter inden for salg og opbygning af handicapbiler og institutionsbusser, samt indretning og specialopbygninger af varevogne.









Niels Vrist Bertelsen fremhæver, at Autohuset Vestergaard har et stort fokus på kundeservice og lokal tilstedeværelse, hvilket er fokusområder, som Nic. Christiansen Gruppen vil fastholde og bygge videre på.









- Vi ser et stærkt strategisk og værdimæssigt match med Autohuset Vestergaard. Begge selskaber har rødder i dansk familieiværksætteri og drives med et stærkt personligt engagement fra ejerfamilierne. Samtidig har vi en fælles forståelse for vigtigheden af stabile relationer, ordentlighed og fokus på kvalitet i både kundeoplevelse og medarbejderkultur, siger Niels Vrist Bertelsen.









Hans Vestergaard, der stiftede Autohuset Vestergaard, er glad for aftalen, der sikrer, at hans livsværk føres videre i samme ånd, som det har været drevet i 42 år.





- Vores familie har vurderet, at dette var det rigtige tidspunkt at finde en ny ejer til Autohuset Vestergaard, og vi er meget tilfredse med at se selskabet blive en del af en stærk, familieejet koncern som Nic. Christiansen Gruppen. Vi føler os meget trygge ved, at matchet er det helt rigtige både for Autohuset Vestergaard og vores mange dygtige medarbejdere. Hos Nic. Christiansen Gruppen vil vores ånd leve videre og arbejdet fortsætte med samme høje standarder som altid, siger Hans Vestergaard og fortsætter:









- Vi deler mange af de samme værdier, og vi ser frem til at fortsætte Autohuset Vestergaard's rejse som en del af Nic. Christiansen Gruppen.









Medejer af Nic. Christiansen Gruppen, Birthe Christiansen, hvis far stiftede virksomheden, samt tredje generation, Camilla og Carina Christiansen, ser frem til at få Autohuset Vestergaard ind i familieforetagendet.









- I vores familieejede koncerns historie har kerneværdier som ordentlighed og sammenhold været afgørende for vores udvikling. De samme værdier fylder i Autohuset Vestergaard, og derfor glæder vi os til at byde medarbejdere og virksomheden velkommen i Nic. Christiansen Gruppen, siger Birthe Christiansen.









Autohuset Vestergaard kommer til at køre videre under samme navn, men med Nic. Christiansen Gruppen som ny ejer. Udover de 15 forretninger, som kæden aktuelt råder over, vil Terminalens butikker i Aarhus, Birkerød, Amager og Taastrup blive en del af Autohuset Vestergaard.









Nic. Christiansen Gruppens opkøb af Autohuset Vestergaard er betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse af handlen.





Om Nic. Christiansen Gruppen:

Nic. Christiansen Gruppen er en af Danmarks store bilkoncerner, som siden grundlæggelsen i 1967 har arbejdet med bilimport og -detailsalg samt finansiering og leasing af biler

Den familieejede koncern har hovedsæde i Kolding og står i dag blandt andet for den danske import af Hyundai, BYD, Jaecoo, Omoda, Land Rover, Jaguar, NIO og firefly samt Honda i Finland og Baltikum

Nic. Christiansen Gruppen ejer de fem bilkæder Bayern AutoGroup, ERA BILER, May & Olde (pt. 12 BMW-forhandlere i Slesvig-Holsten), Terminalen og British MotorGroup samt værkstedskæden Skorstensgaard og leasing- og finansieringsselskabet NCG Importer Finance

Nic. Christiansen Gruppen har over 1.600 ansatte, der er fordelt over koncernens aktiviteter i Danmark, Tyskland, Finland og Baltikum





Om Autohuset Vestergaard:

Autohuset Vestergaard blev grundlagt som bil- og lastbilforhandler i 1983 og har siden udvidet forretningen løbende med opkøb og til også at indeholde leasing, opbygning af handicapbiler, institutionsbusser, lastbiler, varevogne, service af busser og marineservice med videre

Autohuset Vestergaard er en af Danmarks store bilforhandlerkæder med autoriseret salg af 11 bilmærker - herunder Ford, Volvo, Renault, Dacia og Polestar

Autohuset Vestergaard har forhandlingen af lastbiler fra Volvo Trucks og Renault Trucks og større varevogne, og Volvo Penta Marineservice, samt MAN service af lastbiler og varevogne

Virksomheden har 15 filialer fordelt på Jylland, Fyn og Nordsjælland - eksempelvis i Horsens, Vejle, Kolding, Fredericia, Grindsted, Odense, Svendborg, Aarhus, Nærum, og Hillerød

Autohuset Vestergaard beskæftiger godt 800 medarbejdere

Ejer af Autohuset Vestergaard, Hans Vestergaard (tv), sammen med administrerende direktør i Nic. Christiansen Gruppen, Niels Vrist Bertelsen.





© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.