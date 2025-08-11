Tyveri af frossent kød gav flere års fængsel og udvisning for bestandigt

Mandag 11. august 2025 kl: 11:10

De to personer havde i to tilfælde kørt ind i landet og stjålet en sættevogn med frossent kød, som de efterfølgende læssede om til en medbragt sættevogn. Ifølge Sydøstjyllands Politi havde kødet en værdi på ikke under en million danske kroner.









Sagen mod de to litauere startede i februar i år, hvor politiet fik en anmeldelse om, at en sættevogn med frossent kød var stjålet fra en lokalitet i Struer. Sættevognen blev efterfølgende fundet tom i nærheden af Herning. I forbindelse med efterforskningen fandt man frem til en lastbil, der vakte interesse hos politiet.









Et par uger senere kørte samme lastbil igen ind i Danmark. Mens politiet holdt øje med dem, begik de to nu dømte litauere et tilsvarende tyveri i Vejle. Dette førte til, at politiet kunne anholde de to gerningsmænd på en mark lidt uden for Kolding umiddelbart efter, at de havde omlæsset adskillige tons kød. Kødet blev efterfølgende leveret tilbage til ejeren.









- Retten har udmålt lange fængselsstraffe, fordi man har lagt vægt på, at de tiltalte udelukkende var kommet til Danmark for at begå grov kriminalitet. Jeg er tilfreds med, at retten har set på sagen med samme alvor, som anklagemyndigheden har set på sagen, siger anklagerfuldmægtig Kasper Sørensen fra Sydøstjyllands Politi.





Han tilføjer yderligere, at sagen blev opklaret på baggrund af et godt samarbejde mellem forurettede og politiet, men også en årvågen borger, der så noget, han fandt mistænkeligt, spillede en afgørende rolle.





De to tiltalte havde nægtet sig skyldige i det første forhold, men modtog begge dommen. De er begge varetægtsfængslede efter dommen, indtil de har afsonet deres straf, hvorefter de vil blive udvist.

© Copyright 2025 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.