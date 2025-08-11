Festivalgæst tog med pirattaxi, fik et kram og blev bestjålet

Mandag 11. august 2025 kl: 10:47

Den 47-årige anmeldte søndag, at han om natten havde taget imod et tilbud om et lift i Skanderborg, og da han blev sat af i Aarhus, havde chaufføren givet ham et kram som afsked. Kort tid efter opdagede den 47-årige, at han manglede sin telefon og sit kreditkort, og at der var trukket nogle tusinde kroner fra kortet.









Opfordringen er helt klar fra Østjyllands Politi:





"Lad være med at benytte dig af en pirattaxa. Det billige lift kan blive en rigtig dyr fornøjelse".









Vi viderebringer endnu en gang budskabet fra Østjyllands Politi.

