Metro-forlængelsen overgik forventningerne

Tirsdag 22. april 2025 kl: 18:00

Af: Redaktionen

- De fem nye stationer havde et passagertal på ca. tre millioner i 2024, hvilket er ca. dobbelt så mange som forventet, fremhæver han og peger på, at den nye strækning blev åbnet til tiden, blev anlagt inden for budgettet og gav en gevinst i form af antal af passagerer.









- Vi er stolte over, at vi kunne åbne M4-forlængelsen til både tid, pris og kvalitet, hvilket er en sjældenhed for så komplekse anlægsprojekter. Det har stor samfundsmæssig betydning og har krævet stor fleksibilitet og samarbejdsevne af vores entreprenører på projektet. Erfaringerne herfra kan ikke alene bruges på fremtidige metroprojekter, men også i anlægsbranchen generelt, siger Carsten Riis.









her:

Interesserede kan se Metroselskabet's årsrapport for 2024

