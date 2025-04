Smuglerinstruktør har fået en dom på 13 år fængsel

Mandag 14. april 2025 kl: 10:50

Af: Redaktionen Den 30-årige mand, der blev idømt 13 års fængsel ved Retten i Randers, stod først og fremmest for at instruere indsmugling af 111 kg kokain til Danmark.

Ifølge politiet havde den 30-årige i en periode fra januar 2024 til maj 2024 i 12 tilfælde instrueret en chauffør i at indsmugle kokainen fra Holland og Tyskland til Danmark - hvilket han tilstod.







Kokainen blev herefter opbevaret på en adresse i Randers, hvorefter den blev distribueret til en større personkreds. Chaufføren og en aftager af kokainen er tidligere blevet dømt i sagen.







Den 30-årige tilstod også besiddelse af 10 kg kokain, som han ved brug af krypteret kommunikation foranledigede, at andre personer på hans vegne videreoverdrog på adresser i Sabro, Risskov, Tilst, Egå, Harlev og Odense foruden flere ukendte adresser.







Derudover tilstod den 30-årige at have modtaget og besiddet yderligere 1 kg kokain. Dommen omfatter således forhold om samlet 122 kg kokain samt et forhold om besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition.







Den nu dømte blev sammen med fire andre anholdt i oktober under en koordineret NSK-aktion i tæt samarbejde med Østjyllands Politi, Toldstyrelsen samt flere specialenheder i politiet.







- Sagen drejer sig om kokain, der er smuglet til Danmark fra Holland og Tyskland. Der er tale om betydelige mængder, og det ser vi selvsagt på med stor alvor. Jeg er derfor tilfreds med, at retten har udmålt en markant straf, der dog tager højde for, at den 30-årige valgte at tilstå, siger senioranklager i NSK, Anders Dohn.







Den 30-årige modtog dommen og er fængslet frem til afsoningen begynder.





