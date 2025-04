Toldstyrelsens beslag af narko afslørede omfattende narkosag

Fredag 11. april 2025 kl: 10:43

Af: Redaktionen Onsdag blev en 36-årig mand fra Holbæk idømt en straf på 16 års fængsel for indførsel af store mængder amfetamin, der blev smuglet fra Holland til Danmark.- Der er tale om en sag, hvor der over mere end et halvt år er sket indsmugling af meget store mængder. Derfor har det også været anklagemyndighedens påstand, at hovedmanden i sagen skulle have lovens maksimumsstraf, siger senioranklager Louise Varberg fra anklagemyndigheden for Midt- og Vestsjælland.Sagen tog sin begyndelse, da Toldstyrelsen i januar sidste år stoppede to leverancer på i alt cirka 53 kg amfetamin, der skulle sendes med et pakkefirma fra Kolding til adresser i henholdsvis Holbæk og Mørkøv.Midt- og Vestsjællands Politi indledte derefter en efterforskning i tæt samarbejde med Sydøstjyllands Politi. På den baggrund blev den 36-årige tiltalt for at have indsmuglet yderligere cirka 295 kg amfetamin til Danmark. Store dele af narkohandlen var på forhånd været aftalt via beskedtjenesten Signal.To kvinder på henholdsvis 43 og 41 år var tiltalt for at have medvirket ved indsmuglingen af dele af narkoen. På den baggrund blev de onsdag idømt hver 12 års fængsel.Der er tidligere afsagt dom i to tilståelsessager i samme kompleks. En nu 35-årig mand fik 14 års fængsel i maj sidste år. Og en nu 34-årig mand fik i september sidste år syv års fængsel for sin rolle i sagen.- Dagens dom er det sidste punktum i sagen mod en organiseret amfetaminring i Holbæk. De dømte er lokale folk, som nu er sat ud af spillet i mange år, og det er vi meget glade for, siger efterforskningslederen i sagen, politikommissær Michael Andreassen.Den 36-årige mand, der fik dom onsdag, valgte at tage sig betænkningstid i forhold til at anke dommen. De to dømte kvinder ankede dommen til frifindelse. Alle forblev varetægtsfængslede efter dom.