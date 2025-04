Politisk flertal åbner for støtte på godt en halv milliard kroner til vejtransporten

Onsdag 9. april 2025 kl: 10:03

Fakta om aftalen:

Der er afsat i alt 425 millioner kroner til to puljer til virksomheders indkøb af nulemissionslastbiler og drivmiddelinfrastruktur på depoter samt tilskud til destinationsladning i form af nettilslutning

Udover køb af en nulemissionslastbil, er der mulighed for leasing af en nyindkøbt nulemissionslastbil ved at virksomheden søger tilskud til sine øgede leasingudgifter

Det er muligt at søge om tilskud til projekter, der omhandler både indkøb eller leasing af nye nulemissionslastbiler og investering i depotladning eller -tankning

Puljerne er på henholdsvis 323 millioner kroner i 2025 og 102 millioner kroner i 2026

Forøgelse af den maksimalt tilladte totalvægt for to- og tre-akslede lastbiler til henholdsvis 20 og 28 ton, uanset lastbilernes fremdriftsteknologi

Forøgelse af den maksimalt tilladte totalvægt for visse fem-akslede lastbiler fra 40 til 41 ton

Forøgelse af den maksimalt tilladte totalvægt for modulvogntog (EMS1) og dobbelttrailervogntog (EMS2) til henholdsvis 64 ton og 74 ton

Understøttelse af forsøgs- og virksomhedsordningen for dobbelttrailere (EMS2)

Udgifter til varigt vejslid fra 2030 og frem som følge af ovenstående effektiviseringstiltag og forøgelse af den maksimalt tilladte totalvægt for visse syv-akslede vogntog til 58 ton

Som følge af den øgede vægt for visse syv-akslede vogntog og øget tilladt højde for lastbiler, afsættes der en ramme til undersøgelser af udvalgte broers bærevne og/eller højde i samarbejde med transportbranchen og relevante kommuner

(Kilde: Transportministeriet)

Af: Redaktionen I 2024 blev der udmøntet en pulje på 75 millioner kroner, hvor ansøgningerne kom ind i løbet af meget kort tid. Derfor bliver hovedparten af den resterende pulje nu rykket frem, så der bliver udmøntet 425 millioner kroner til to puljer til nulemissionslastbiler og -drivmiddelinfrastruktur i 2025 og 2026.Bag aftalen om støttemidlerne står partierne bag SVM-Regeringen, SF, Konservative, Radikae og Enhedslisten.Midlerne kommer fra Deludmøntning af Grøn Fond, hvor der i alt er afsat 700 millioner kroner til grøn omstilling og effektiviseringer af vejtransporten fra 2024-2029. Derudover er der afsat 50 millioner kroner varigt fra 2030 og frem, der blandt andet skal finansiere vejslid fra tungere lastbiler.Vejdirektoratet administrerer puljerne på henholdsvis 323 millioner kroner i 2025 og 102 millioner kroner i 2026, hvor midlerne uddeles efter først til mølle-princippet. Puljen åbner for ansøgninger i efteråret 2025.Én virksomhed kan maksimalt tildeles 4 millioner kroner af puljen. Brugeren af nulemissionslastbiler kan søge om tilskud til egne udgifter til leasing.Med aftalen er det også besluttet at sætte gang i en række effektiviseringstiltag i form af blandt andet øget totalvægt for forskellige typer lastbiler. Effektiviseringstiltagene betyder, at vognmænd vil kunne optimere deres kørsel samt last og dermed kunne spare ture, som vil medføre en reduktion i CO2-udledningerne samt give erhvervsøkonomiske gevinster.Grøn omstilling i 2025 og 2026:Effektiviseringstiltag fra 2026 og frem: